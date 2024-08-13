Нужно ли подкормить капусту в конце августа и что делать с ней в сентябре

Осталось совсем мало времени до сбора урожая капусты. В целом уход за этой культурой в конце августа и начале сентября следует изменить. Главное – не дать капусте потрескаться.

Не менее важна на этом этапе и защита овощей от вредителей. OBOZ.UA рассказывает, стоит ли подкармливать капусту в конце лета и что нужно успеть сделать с ней осенью.

Нужно ли подкармливать капусту

Треснувший кочан – досадная неприятность для огородника, особенно если капуста выращивалась с целью длительного хранения в погребе. Треснувший кочан нужно сразу употреблять в пищу или заквасить.

Обычно это происходит со средними и поздними сортами капусты. Однако даже небольшие плоды могут треснуть, если допустить ошибку в уходе.

В конце лета и в сентябре капусту не нужно ничем подкармливать. Исключение – ситуации, когда разрослись пышные листья, а кочерыжка до сих пор маленькая – в таком случае можно использовать калийные удобрения.

Большие зрелые кочаны подкармливать не стоит, чтобы не спровоцировать растрескивание. Категорически нельзя производить азотные подкормки органикой или комплексные удобрения с содержанием азота.

Правила полива

Полив в конце сезона сокращают до минимума. В сентябре уже холодная погода, вода дольше хранится в почве. Можно при необходимости произвести поверхностное увлажнение.

Прыжков влажности почвы следует избегать. Иногда огородники поливают грядки раз в неделю, но часто – это тоже ошибка. Поливать капусту в августе-сентябре нужно только после дневной жары, через 1-3 дня дождеванием сверху. А поддерживать оптимальную влажность можно с помощью мульчирования – здесь пригодятся древесные опилки.

Можно обрывать листья по кругу, оставляя только средний корень. Это будет способствовать меньшему всасыванию влаги и предотвращать растрескивание. Если появились первые признаки растрескивания верхних листьев, то процедуру нужно сделать немедленно.

Если удалять нижние листья, особенно пожелтевшие и поврежденные, все питательные вещества перейдут в кочерыжку, и капуста созревает вкуснее.

Как бороться с вредителями

Главный враг кочанов – капустная совка. Это большая бабочка серого цвета. Гусеница пробирается внутрь кочана и портит урожай. Для защиты капусту советуют накрыть специальной сеткой.

Также нужно рыхлить землю вокруг кочанов и посыпать поверхность древесной золой или песком – таким образом можно оградить грядки от атак улиток.

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