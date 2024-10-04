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Что нужно успеть сделать в саду и огороде до заморозков: список для новичков

Алина Милсент
Rest
2 минуты
1,1 т.
Что нужно успеть сделать в саду и огороде до заморозков: список для новичков

Октябрь играет ключевую роль в подготовке сада и огорода к зимним морозам. Это оптимальное время для обрезки деревьев, мульчирования грядок, профилактики вредителей и болезней, обустройства укрытий и утепления многолетних культур.

В октябре также следует посадить холодостойкие луковичные растения, которые зацветут весной – нарциссы, крокусы, тюльпаны. OBOZ.UA рассказывает, что нужно успеть сделать на приусадебном участке до первых заморозков.

Профилактика вредителей и болезней

Осенью решающее значение имеют профилактические меры от различных болезней и вредителей. Это необходимо для сохранения деревьев и кустов в саду.

В случае выявления проблем следует немедленно принять меры по предотвращению инфекций или насекомых. Можно использовать либо органические методы борьбы с вредителями, либо выбрать более радикальный вариант в виде фунгицидов для предотвращения распространения грибковых спор.

Профилактические мероприятия осенью будут способствовать лучшему цветению и плодоношению в следующем сезоне.

Что посадить в саду и огороде в октябре

Прежде всего, важно подготовить клумбы к холодам, чтобы растения выдержали зимние морозы. Следует обрезать многолетники, собрать все растительные остатки, восстановить слой мульчи.

Октябрьская подкормка напитает почву питательными веществами. Эксперты советуют использовать удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, но важно выбрать подкормку, подходящую для конкретного вида цветов, поскольку разные растения имеют разные потребности.

В октябре в саду можно высадить холодостойкие луковицы многолетники, которые зацветут весной. Это оптимальное время для посадки тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов.

Что нужно успеть сделать в саду и огороде до заморозков: список для новичков

Высаживая новые цветы или занимаясь пересадкой, следует убедиться, что корневая система растений находится на соответствующей глубине и позаботится о тщательном поливе, что поможет прижиться и пустить корни до наступления заморозков. Можно вносить перегной и компост.

Второй месяц осени – лучшее время для посадки озимого чеснока и лука. Эти культуры требуют минимального ухода в зимние месяцы и отлично подходят для хранения.

Что нужно успеть сделать в саду и огороде до заморозков: список для новичков

Можно высадить деревья и кустарники, ведь низкие температуры и достаточное количество осадков создают идеальные условия для роста корней. Высаживать можно клубнику, малину, виноград, яблони, груши, сливы – главное все сделать до наступления первых заморозков.

Другие садово-огородные работы в октябре

Осенью следует обустроить компостную яму – ее легко дополнить, добавив листья, растительные остатки, мелкие ветки и т.п.

Теплолюбивые культуры следует пересадить в горшки и на ночь заносить их помещения.

Нужно позаботиться о подготовке теплиц к холодам, обработке почвы, посеве сидератов.

Не забудьте промыть и почистить садовые инструменты и сложить их на хранение во время зимнего сезона.

Что нужно успеть сделать в саду и огороде до заморозков: список для новичков

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