Что нужно успеть сделать в саду и огороде до заморозков: список для новичков

Октябрь играет ключевую роль в подготовке сада и огорода к зимним морозам. Это оптимальное время для обрезки деревьев, мульчирования грядок, профилактики вредителей и болезней, обустройства укрытий и утепления многолетних культур.

В октябре также следует посадить холодостойкие луковичные растения, которые зацветут весной – нарциссы, крокусы, тюльпаны. OBOZ.UA рассказывает, что нужно успеть сделать на приусадебном участке до первых заморозков.

Профилактика вредителей и болезней

Осенью решающее значение имеют профилактические меры от различных болезней и вредителей. Это необходимо для сохранения деревьев и кустов в саду.

В случае выявления проблем следует немедленно принять меры по предотвращению инфекций или насекомых. Можно использовать либо органические методы борьбы с вредителями, либо выбрать более радикальный вариант в виде фунгицидов для предотвращения распространения грибковых спор.

Профилактические мероприятия осенью будут способствовать лучшему цветению и плодоношению в следующем сезоне.

Что посадить в саду и огороде в октябре

Прежде всего, важно подготовить клумбы к холодам, чтобы растения выдержали зимние морозы. Следует обрезать многолетники, собрать все растительные остатки, восстановить слой мульчи.

Октябрьская подкормка напитает почву питательными веществами. Эксперты советуют использовать удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, но важно выбрать подкормку, подходящую для конкретного вида цветов, поскольку разные растения имеют разные потребности.

В октябре в саду можно высадить холодостойкие луковицы многолетники, которые зацветут весной. Это оптимальное время для посадки тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов.

Высаживая новые цветы или занимаясь пересадкой, следует убедиться, что корневая система растений находится на соответствующей глубине и позаботится о тщательном поливе, что поможет прижиться и пустить корни до наступления заморозков. Можно вносить перегной и компост.

Второй месяц осени – лучшее время для посадки озимого чеснока и лука. Эти культуры требуют минимального ухода в зимние месяцы и отлично подходят для хранения.

Можно высадить деревья и кустарники, ведь низкие температуры и достаточное количество осадков создают идеальные условия для роста корней. Высаживать можно клубнику, малину, виноград, яблони, груши, сливы – главное все сделать до наступления первых заморозков.

Другие садово-огородные работы в октябре

Осенью следует обустроить компостную яму – ее легко дополнить, добавив листья, растительные остатки, мелкие ветки и т.п.

Теплолюбивые культуры следует пересадить в горшки и на ночь заносить их помещения.

Нужно позаботиться о подготовке теплиц к холодам, обработке почвы, посеве сидератов.

Не забудьте промыть и почистить садовые инструменты и сложить их на хранение во время зимнего сезона.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, когда сеять петрушку на зиму, чтобы был ранний урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.