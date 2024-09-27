Чтобы был ранний урожай: когда сеять петрушку на зиму

Петрушка относится к тем огородным растениям, которые можно сеять на зиму, чтобы получить в следующем году ранний урожай. Семена этой зелени хорошо зимуют в земле, если погода выпадает более или менее по сезону.

Но чтобы петрушка не вымерзла и весной взошла, сеять ее нужно правильно. OBOZ.UA поинтересовался лайфхаками огородников.

Когда осенью сеют петрушку

Если вовремя посадить растение в своем огороде, урожай вы получите на 2-4 недели раньше. К тому же сможете подсеять зелень в течение следующего сезона и всегда иметь молодые листья петрушки.

Ориентироваться при посеве петрушки на зиму нужно по погоде. Если будет слишком тепло, она прорастет и потеряет зимостойкость. Если же посадить ее слишком поздно, она не успеет укорениться.

Оптимальный момент для высадки петрушки – это период, когда начинаются небольшие ночные заморозки – до -2-3°С. Обычно подобная погода наступает во второй половине октября и держится до середины ноября.

Как правильно посеять петрушку на зиму

Чтобы меньше усилий тратить на подготовку грядки под петрушку, посейте ее на месте, где летом рос лук, картофель, помидоры или капуста. Они обогащают землю веществами, необходимыми для роста петрушки. Но можно также внести перегной.

Также выбирайте такой участок, где зимой собирается много снега. Но это не должен быть углубленный участок – здесь петрушке будет не хватать солнечного света, а весной накопится слишком много воды.

Чтобы высадить петрушку, выкопайте в земле небольшие бороздки примерно по 3 см в глубину. Семена в них нужно будет заложить в двойном количестве, потому что не все зерна переживут зиму. Просто увеличьте вдвое количество, которое рекомендует упаковка с семенами. Замачивать семена перед посадкой не нужно, осенью нет смысла ускорять их прорастание. Когда все будет готово, засыпьте бороздки смесью грунта, песка и торфа. И мульчей не накрывайте – это тоже заставит растение несвоевременно прорасти.

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