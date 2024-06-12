Что означает вкусное украинское слово 'цмулити' и как его можно заменить

Украинский язык богат колоритными словами, которые делают речь более выразительной и образной. Изучение таких слов доставляет особое удовольствие.

Поэтому OBOZ.UA предлагает сегодня обратить внимание на глагол "цмулити" – ударение в нем ставится на звук у. Встречается также вариант "цмолити" с ударением на о. Лексему можно найти в украинской литературе. А словари представляют ее значение, как "с наслаждением пить, сосать".

А чорниця п'є – не нап'ється. – Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила, – кажу, – та все цмулить. (Марко Вовчок)

Як же внесли з комори горілки, Кирило Тур, замість щоб шановати [шанувати] гостя, узяв боклагу да й почав цмулити з неї, як воду. (П. Кулиш)

Хлопці мовчки цмулили калганівку, смалили сигарети. (Ю. Мушкетик)

Кстати, именно словом "цмулити" можно едва ли не точнее всего описать процесс потребления напитков через соломинку. Такой способ приносит едва ли не самое большое наслаждение, а напиток при этом приходится медленно высасывать из стакана.

Кстати, у этого глагола есть несколько интересных синонимов. Вот что приводят словари:

потягувати – пить не спеша, небольшими глотками;

– пить не спеша, небольшими глотками; сьорбати, посьорбувати, присьорбувати – потреблять жидкость медленно, издавая при этом характерные звуки;

– потреблять жидкость медленно, издавая при этом характерные звуки; глитати, хлистати, жлуктити, лигати, хлебестати – жадно пить;

– жадно пить; дудлити – то же самое, что пить, но более грубо;

– то же самое, что пить, но более грубо; чаркувати – потреблять алкогольные напитки с помощью рюмок;

– потреблять алкогольные напитки с помощью рюмок; куликати, кубрячити – диалектные формы слова "пить".

Теперь вы знаете много способов описать украинским языком процесс потребления напитков. Причем не только в прямом смысле, но и с определенными оттенками.

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