Что подарить девушке на день рождения: оригинальные подарки от всей души

Свой день рождения мы особенно любим в юности, ждем в этот день особых подарков и поздравлений. Именно поэтому выбрать молодой особе что-нибудь на праздник бывает непросто.

Помочь с выбором подарков молодой девушке решил OBOZ.UA. Эти идеи подскажут вам, как выбрать что-то действительно от души.

Аксессуары

Гардероб – вещь достаточно интимная. А вот аксессуары, придающие ему изюминку, это всегда удачная идея для подарка. К тому же можно выбрать варианты на любой кошелек. От яркой бижутерии до роскошной сумки. Зимой уместны перчатки и шарфы, летом – шляпы и очки. Обратите немного больше внимания на личный стиль именинницы, и вы не ошибетесь с выбором.

Электронная книга

Современная молодежь – это уже поколение, которое родилось с гаджетами в руках. Потому и подарки лучше дарить соответствующие. Так любительнице чтения точно понравится не бумажная книга, а электронная. В нее можно закачать тысячи разных произведений, она не занимает много места в багаже во время путешествий, а многие модели имеют подсветку, чтобы удобно было читать в темноте.

Бьюти-гаджеты

Кстати, о гаджетах. Выбор устройств, заботящихся о женской красоте, просто огромен. Это может быть и стайлер для волос, и массажер для лица, и устройства для маникюра и педикюра. Если с косметикой можно прогадать, то с бьюти-гаджетом вы точно не ошибетесь.

Впечатления

Молодежь обожает разные впечатления и постоянно ищет их. Поэтому подарить что-нибудь, что останется воспоминаниями на всю жизнь, будет прекрасной идеей. Ориентируйтесь на интересы девушки. Если она любит музыку, то оценит билеты на концерт любимой группы или интересный фестиваль. Спортсменке понравятся необычные тренировки в красивейших местах. Любительнице искусства – абонемент в картинную галерею или театр. Подарить можно интересную прогулку, день экстремального спорта, а то и просто какой-то оригинальный отдых.

Вышиванка

Вышитые сорочки сейчас переживают настоящий бум. Они очень модны и, в отличие от футболок, их никогда не бывает слишком много. Изготовленная специально для именинницы вышиванка может стать настоящей семейной реликвией. Но можно подобрать удачную модель и за достаточно скромные деньги.

Фотосессия

Молодые девушки, как правило, обожают фотографироваться. Поэтому подарить день в роли настоящей модели будет всегда уместно. Найдите фотографа, стиль которого вам нравится, и приобретите у него сертификат на фотосет. Обычно в него входят услуги визажиста и парикмахера, а иногда даже стилиста. Девушке создадут особый образ и на память она получит несколько замечательных портретов. При желании фотосессия может быть даже групповой – в ней могут участвовать родные, друзья, любимый. Такой подарок точно не забудется никогда.

Повербанк

Мощный аккумулятор, который спасет в периоды отключения света или станет верным спутником в путешествиях – тоже отличный подарок. Тем более что современные модели выпускают не только в строгих корпусах, но и делают яркими и стильными.

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