Что подарить младшему брату на день рождения: варианты для любого кошелька

Искать подарки младшим братьям всегда задача не из легких. Родители нередко балуют младших детей немного больше, чем старших, и они раньше становятся людьми, у которых все есть.

Но подобрать подарок младшему по возрасту брату не так и сложно, если проявить немного внимания к его личности и интересам. OBOZ.UA поможет это сделать.

Сертификат в любимый магазин

Вероятно, вы в курсе, какое хобби имеет ваш младший брат. Это может быть как коллекционирование комиксов или настольных игр, так и занятие музыкой или конструирование чего-то собственноручно. Найдите поблизости магазин, торгующий всем необходимым для этого хобби, и приобретите подарочный сертификат. Так вы точно не промахнетесь с выбором. Также сертификаты часто предлагают онлайн-магазины.

Впечатление

Яркие впечатления нравятся всем независимо от пола, возраста и других условностей. И вы наверняка знаете, что доставляет вашему младшему брату удовольствие. Совершенно юному может понравиться празднование на катке, день прогулок на лошадях или посещение кинотеатра. Взрослый оценит уик-энд за городом, поход в горы, билеты на игру любимой команды или концерт любимой группы.

Военный тренинг

Времена сейчас таковы, что навыки владения оружием и приемами тактической медицины не будут лишними никому. Некоторые тренировочные центры проводят обучение в увлекательной форме – не только с лекциями, но и с практическими занятиями в форме военных игр.

Скретч-карта

Это хороший подарок для путешественников. Особенно для начинающих. На карте мира именинник будет постепенно открывать страны, которые он посетил.

Экшн-камера

Любому мужчине, занимающемуся активными видами спорта, понравится такой подарок. Камера поможет сберечь воспоминания о своих приключениях надолго. К ней можно приобрести программное обеспечение для монтажа видео.

Массажное кресло

Расслабиться после, а то и во время работы – приятно каждому человеку. Так что кресло с массажным эффектом понравится и тому, кто весь день работает за компьютером, и ярому геймеру, и брату, привыкшему расслабляться перед телевизором.

СПА-день

Некоторым мужчинам нравятся разнообразные бьюти-процедуры – маски, обертывания, ванны. Каждому придется по душе массаж и сауна. Большинство обрадуется походу в барбершоп, где его внешностью займутся профессионалы. Поэтому выберите, что именно порадует вашего брата и подарите ему полноценный СПА-день. Можно даже составить ему при этом компанию.

Вышиванка

Вышитая сорочка в последние годы вошла в топ подарков близким людям. Это не просто красивый предмет одежды, но и значимая вещь. Определите бюджет, который вы можете выделить на покупку вышиванки и отправляйтесь на поиски. Если денег не очень много, существует множество брендов, которые делают бюджетные, но очень красивые сорочки с машинной вышивкой. Если вы готовы потратиться, закажите уникальную вещь с ручной вышивкой.

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