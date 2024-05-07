Что подарить на День матери: идеи презентов своими руками

йВо второе воскресенье мая, а в этом году это 12 число, в Украине выпадает День матери. Это семейный праздник, поздравления и подарки к которому должны быть особенными.

Если ваша мама сейчас рядом с вами, приготовьте ей подарок, который продемонстрирует всю нежность, с которой вы к ней относитесь – сделайте что-нибудь своими руками. А OBOZ.UA представит несколько интересных идей.

Создайте книгу о маме

Открытка – это приятно, но банально. Попытайтесь создать целую книгу о своей маме. Придумайте короткую историю, которая демонстрировала бы вашу любовь к ней, приобретите блокнот для скрапбукинга, впишите в него эту историю и декорируйте его фотографиями, рисунками, текстами песен, цитатам, стихами, какими-то декоративными безделушками. На каждой странице пусть будет какое-то ваше общее воспоминание. Этот подарок точно станет настоящей семейной реликвией.

Запишите видео в стиле "30 вопросов о…"

Здесь следует постараться всей семьей, чтобы приготовить этот подарок. Начните с того, что подготовьте определенное количество вопросов о маме, ее истории и о том, что она любит. Задайте эти вопросы всем членам семьи и запишите их на видео. Выберите самые красивые ответы и смонтируйте фильм. А потом посмотрите вместе за праздничным ужином. Всплеск эмоций гарантирован.

Приготовьте праздничный ужин

Кстати, об ужине. Домашний праздник с любимыми блюдами мамы, которые вы приготовите для нее собственноручно, будет всегда уместным. Если вы уверены в своих кулинарных навыках, составьте список всего, что любит ваша мама, и приготовьте самые лучшие блюда. Об ингредиентах позаботьтесь заранее. За несколько часов до ужина отправьте маму на прогулку, в кино, в салон красоты и т.д., и беритесь за превращение домашней кухни в ресторан. Все, что приготовите, красиво оформите и подайте, расставьте свечи и цветы и прекрасно проведите вечер вместе.

Подарите самодельный скраб для тела

Не обязательно покупать для мамы готовую косметику – кое-что можно сделать самостоятельно. К примеру, скраб для тела. Возьмите четверть стакана кокосового масла, нагрейте его на медленном огне, чтобы оно растаяло, добавьте туда треть стакана сахара и несколько капель эфирного масла. Слегка перемешайте и дайте остыть средству. Если скраб получился жидкий, в него можно добавить еще немного сахара. Переложите средство в красивую баночку и сделайте для нее этикетку с добрым пожеланием.

Сделайте поделку "любящие ручки"

Самыми трогательными такие подарки получаются, если в семье подрастают маленькие дети. Пространства для фантазии здесь достаточно. К примеру, нарисуйте картину отпечатками детских рук. Пусть малыши погружают ладони в краску, а затем прижимайте их к бумаге, чтобы получился какой-то узор. Можно сделать гипсовые отпечатки маленьких ручек и ножек. А можно изготовить открытку-сердечко. Возьмите лист плотной бумаги, согните его пополам и положите сверху детскую ладошку так, чтобы указательный и большой палец касались линии сгиба. Обведите ладошку и вырежьте полученный контур. При этом сгиб в месте, где пальцы его касались, должен остаться не разрезанным – скреплять две половинки-ладошки. В результате вы получите открытку в виде двух рук, пальцы которых образуют сердечко. Украсьте эту открытку, напишите на ней пожелания и подарите маме.

Сделайте праздничное слайдшоу

Попросите всех детей написать и нарисовать что-нибудь о маме. То, что они создадут, отсканируйте и оформите в слайдшоу. К нему можно добавлять фотографии и красивые картинки на тему материнства. Музыкальным фоном для него используйте любимую песню мамы или какую-нибудь красивую песню о маме. Соберитесь всей семьей и посмотрите это слайдшоу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как возник День матери и какие этот праздник имеет традиции.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.