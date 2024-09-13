Что посадить на зиму, чтобы иметь ранний урожай: лучшие варианты

Огородный сезон подходит к концу. Урожаи собраны, амбары обустроены, наступает время для сезонной обрезки и защиты сада от будущих морозов. Однако опытные огородники знают, что середина сентября и начало октября – все еще благоприятный период для посадки определенных огородных культур.

OBOZ.UA рассказывает, что можно посадить на грядках осенью. Правильные и своевременные меры гарантируют ранний урожай в следующем сезоне.

Лук

Осенняя посадка гарантирует раннее появление зеленого лука весной, а репчатого – уже летом. Окрепшие за зиму растения будут менее подвержены болезням и воздействию вредителей, например луковой мухи.

Морковь

Для посева моркови нужно дождаться, чтобы почва достаточно осела, поэтому готовить грядку следует заранее. Оптимальная температура почвы для зимней посадки составляет +2+4°C. Семена следует заворачивать на глубину 3-4 см.

Озимый чеснок

Озимый чеснок огородники любят за большие зубцы, которые удобно чистить – они легко отделяются от головки. Между зубками в строке достаточно оставить 8-10 см. Высадку следует производить на глубину 8 см. С наступлением стойких холодов следует накрыть грядки елочными ветками или соломой, чтобы задержать снег на месте посадки.

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