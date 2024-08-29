Как избежать прорастания картофеля: гениальный лайфхак

Картофель является одной из самых популярных сельскохозяйственных культур в мире, выращиваемых и потребляемых практически в каждой стране. Его ценят не только за приятный вкус, но и за универсальность и питательность.

Однако, хранение картофеля иногда может стать настоящим вызовом, особенно когда он начинает прорастать. О том, как справиться с этой проблемой, рассказал Mirror.

Прорастание картофеля может привести к потере качества продукта, уменьшению его пищевой ценности и даже появлению вредных веществ, которые сделают овощ опасным для потребления. Однако благодаря простому лайфхаку с яблоками можно остановить этот процесс или хотя бы замедлить его.

Как яблоки могут предотвратить прорастание картофеля?

Яблоки выделяют природный газ этилен, также называемый "регулятором созревания". Он может замедлять или даже останавливать процесс прорастания картофеля. Все что нужно сделать, это положить несколько фруктов в место хранения клубней.

Главное помнить, что картофель должен храниться в прохладном, сухом и темном месте. Однако, необходимо избегать холодильника, поскольку слишком низкая температура может привести к превращению картофельного крахмала в сахар, который может стать канцерогенным во время приготовления.

Также следует отметить, что этилен может иметь противоположный эффект на некоторые другие фрукты и овощи. Он ускорит их созревание, поэтому нельзя хранить яблоки рядом с луком, дыней, брокколи и персиками.

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