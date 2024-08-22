Что посадить новичкам на огороде: советы для первого сезона

Даже самые успешные профессионалы своего дела, когда-то были сомневающимися в своих силах новичками. И это касается любой сферы, даже огородничества.

Чтобы познакомиться с процессом выращивания пищи, следует начать с посадки неприхотливых растений. О том, что именно рекомендуют сеять новичкам, рассказало издание "Зелена садиба".

Уход за овощами может быть достаточно трудоемким, особенно если у вас нет достаточного опыта или много свободного времени. Именно поэтому новичкам важно выбрать те растения, которые нуждаются в минимуме усилий, но при этом дадут хороший урожай.

Зелень

Зелень, такая как салат, руккола, укроп, петрушка, кинза, шпинат и щавель, является идеальным выбором для новичков. Она не только полезна, но и неприхотлива в уходе. Основное требование для выращивания зелени – рыхлая почва без сорняков. Для подготовки грядки важно заранее перерыть землю и удалить все нежелательные растения. Можно накрыть участок черным агроволокном на месяц-два, чтобы подавить рост сорняков. После этого зелень быстро прорастет, поэтому ее можно будет легко замульчировать.

Редис

Редис – это идеальный выбор для начинающих. Он очень быстро растет и не нуждается в особом уходе.

Если вы не успели подготовить почву, попробуйте посеять редис в лотки для яиц, наполнив их землей и посеяв по одному семячку в каждую ячейку. Затем их можно прирыть в землю. Такой подход защитит редис от сорняков, но в то же время культура будет развиваться так же хорошо, как и в открытом грунте.

Помидоры

Выращивание помидоров может казаться сложным из-за риска появления фитофторы, однако если выбирать ранние сорта, вы, вероятно, сможете избежать появления этой болезни. Выбирайте солнечные участки, обязательно защищайте растения от заморозков и сажайте их в хорошо проветриваемых местах. Также используйте биопрепараты для профилактики заболеваний и покупайте посевной материал только у проверенных и надежных продавцов.

Кабачки и тыквы

Кабачки и тыквы – это еще одни культуры, не требующие особого ухода. Они неприхотливы и хорошо растут на питательной земле. Почву для них можно подготовить быстро и легко, главное найти плодородный участок или внести в него органику.

Огурцы

Огурцы хорошо подходят для выращивания как рассадой, так и прямым посевом в грунт. Им нужна защита от прямых солнечных лучей в пиковые часы, поэтому выбирайте подходящие участки для посадки. Эти овощи способны быстро развиваться и снабдят вас вкусными плодами в течение всего сезона.

Капуста

Капуста, особенно белокочанная и брокколи, хорошо подходит для выращивания на влажных и светлых участках. Подготовка грядки проста: покосите сорняки, застелите участок картоном и покройте белым нетканым материалом. После этого можно сделать в покрытии отверстия и высевать семена. После того, как они взойдут, оставьте в каждой лунке по одному побегу.

Лук и чеснок

Лук и чеснок – обязательные культуры для любого огорода. Они хорошо вырастают на солнечных и сухих участках. Также их вполне можно сажать рядом с помидорами, ведь эти растения хорошо влияют друг на друга.

Горох и бобовые

Горох и бобовые, как фасоль, неприхотливы в уходе. Обязательно проращивайте семена, чтобы побыстрее увидеть всходы, а также замульчуйте грядки, чтобы легче справляться с сорняками.

Подсолнечник

Подсолнечник не только красив, но и неприхотлив. Он быстро всходит, а его сеянцы легко выдерживают конкуренцию с сорняками. Эта культура не требует особого ухода, кроме регулярных поливов в жаркие дни.

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