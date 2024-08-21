Как ухаживать за кустами смородины осенью: есть несколько правил, которые нельзя игнорировать
Казалось бы, активный сезон для садоводов и огородников сзади. Осталось только собрать урожай и можно наслаждаться отдыхом. На самом деле осенью работы не меньше, чем летом: нужно успеть подкормить почву, посадить сидераты, сделать обрезку и позаботиться об укрытиях для многолетних растений.
Именно в конце сентября и начале октября наступает идеальная пора по уходу за кустами смородины. OBOZ.UA рассказывает, какие правила следует соблюдать, чтобы не испортить урожай в следующем сезоне.
Как ухаживать за смородиной осенью
Специалисты советуют универсальную подпитку:
- 6-8 килограммов перегноя;
- 100-120 г суперфосфата;
- 30-40 г хлористого калия.
Все это следует смешать и вносить под куст на глубину 6-8 сантиметров, у корневой шейки и на 10-12 сантиметров вдали от нее.
Не забывайте и об обильном поливе. Осенью смородине понадобится 20-30 л воды под куст.
Замульчировать почву следует торфом или перегноем.
В октябре нужно будет снова сделать неглубокую перекопку почвы под кустами, чтобы способствовать удержанию влаги. Последнее мульчирование можно сделать с помощью опавших листьев из деревьев, хвои, сосновых и еловых шишек.
Ветви, начавшие ложиться на землю, нужно приподнять и привязать к кусту.
Нужно ли делать обрезку
Обрезку следует сделать уже поздней осенью. Удалять следует пятую часть побегов для того, чтобы смородина была не загущенной и разветвленной. Для обновления кустарников и лучшего плодоношения в следующем сезоне удаляют самые старшие побеги, вырезают все пораженные вредителями, больные и сломанные ветви.
Важно также произвести обработку смородины от грибковых заболеваний и провести дезинфекцию почвы.
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