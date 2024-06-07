Зацветут пышно с новыми силами: когда и как следует устроить пересадку лилий

Изящные и ароматные лилии – довольно неприхотливые растения. Они могут пышно цвести на одном месте 5-6 лет, после чего следует пересадить и поделить луковицы. Иногда случается, что цветы начинают мельчать – бутонов становится меньше, вместо этого вырастает множество тонких цветоножек. Это значит, что растениям стало тесно, им не хватает подкормки и циркуляции воздуха.

OBOZ.UA рассказывает, как вернуть лилиям великолепие и когда следует позаботиться о пересадке. Важно выбрать правильное время.

Когда можно пересаживать лилии

Лилии пересаживают в конце лета и в начале осени. Важно, чтобы после цветения прошел минимум месяц.

Когда цветы увядают, обрежьте верхушки цветоножек. Основная часть стебля с листьями должна остаться. Сами листья участвуют в обновлении и питании луковицы после цветения.

Время пересадки можно определить и по внешним признакам. Если листья желтеют и сохнут – цветок переходит в состояние покоя, его можно пересадить. Лилии, пересаженные поздно, соответственно, прорастут и зацветут также с опозданием.

Как пересаживать лилии

Выкопайте гнездо луковиц, разделите их и отсортируйте по размеру. У луковиц можно срезать стебли, но не слишком коротко. Если луковицы здоровы, без пятен, их можно сразу сажать на новое место. При наличии коричневых пятен и следов гниения луковицы следует замочить на 15-20 минут в растворе с препаратом с марганцовкой. Просушите луковицы в темном месте около недели и уже тогда приступайте к их посадке. Сделайте глубокие ямки или бороздки. Эксперты советуют сажать лилии группами в зависимости от сорта, размещая луковицы на расстоянии 15-20 см. Лилии не любят заболоченные места. Позаботьтесь, чтобы в грунте не было застоя воды. Почву нужно перекопать на глубину 30-40 см, учитывая глубину посадки и залегание корней луковиц.

Чем подпитать лилии

Для лилий подойдет перегной, торф, песок – их нужно внести в почву при перекапывании. Пригодится и комплексное удобрение – суперфосфат (100 г на кв.м.) и сульфат калия (50 г на кв. м.).

После качественной подготовки почвы дополнительно подкармливать лилии первые два года не нужно.

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