Что принесет транзит Меркурия во Льва: подробный гороскоп

С точки зрения астрологии Меркурий является планетой общения, которая влияет на все наши коммуникации – устные, письменные и любые другие. На то, как мы выражаем себя и как мы понимаем других, как заключаем соглашения и ведем переговоры тоже сильно влияет Меркурий.

Со 2 июля планета перешла в знак Льва, где с 16 числа будет находиться еще и в предтенье ретроградного периода. Астрологи предупреждают, что этот период может быть непростым. Такое сочетание высвободит немало энергии. Сочетание планеты, отвечающей за интеллект, общение и переговоры, с властным, королевским и сильным знаком Льва даст поразительные результаты.

Что дает переход Меркурия в созвездие Льва

Этот транзит сделает наше общение более решительным, самоуверенным и драматичным. Люди будут склонны выражать свои соображения и мнения с большей уверенностью и энтузиазмом. Кроме того, мы все станем более честными и прямыми. И это может быть непросто, ведь прямота порой ранит. Такой нюанс следует иметь в виду.

Меркурий во Льве способствует творческому мышлению и выражению. Это отличное время для запуска креативных проектов и всех форм художественного самовыражения. Не сдерживайте свою фантазию и результаты вас порадуют.

Однако у этой астрологической связи есть и темная сторона – люди могут быть склонны к драме и театральным жестам. Впрочем, и это можно использовать во благо. Такое время может быть благоприятным для публичных выступлений, презентаций и любых форм саморекламы. Но учтите, что существует серьезный риск преувеличения, излишней драматизации.

Меркурий во Льве может увеличить наши амбиции и конкурентоспособность. Это благоприятное время, чтобы принимать вызовы, ставить амбициозные цели и двигаться к своим мечтам.

Как использовать энергию Меркурия в Леви

Используйте это время, чтобы открыто и страстно выразить свои мысли и чувства. Будьте уверены в общении и не бойтесь выделяться. Приобщайтесь к художественно-творческим проектам. Пишите, рисуйте, пойте – делайте все, что позволяет вам выразить свое творчество.

Запланируйте на этот период публичные выступления, переговоры, любую самопрезентацию. Используйте свою усиленную уверенность и харизму, чтобы произвести впечатление. Воспользуйтесь своими сильными амбициями и стремлением к конкуренции, чтобы принять новые вызовы и достичь неожиданно значительных целей.

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