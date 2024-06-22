Что святят в церкви на Троицу: какие растения брать нельзя
Троицу в народе называют Зелеными праздниками. Так произошло не только потому, что она символизирует пробуждение природы, но и потому, что на нее украшают дома и храмы растениями.
Также на Троицу принято святить зелье, то есть букет из разнотравья. О том, какие травы и цветы можно нести в церковь, какие нет, рассказывает OBOZ.UA.
Троица всегда была одним из самых любимых праздников в христианских традициях, прежде всего благодаря своему особому духовному значению. Считается, что именно в этот день, через 50 суток после воскресения Христа, Святой Дух спустился к апостолам и наделил их целебной силой.
В этот день верующие приходят в церковь, чтобы принять участие в богослужении и освятить зелень, которую потом уносят домой. Согласно народным поверьям, она помогает призывать благополучие и счастье в дом.
Какие растения освящают на Троицу
Как правило, на Троицу освящают аир, полынь, любисток, аир, пижму, чабрец, мяту и мелиссу.
Значение растений
Аир – в народе считалось, что это растение приносит удачу, поэтому его разбрасывали по полу во всех комнатах.
Полынь – есть поверье, что полынь может защитить дом от нечистой силы, если повесить его над входной дверью.
Любисток – любисток издавна считается оберегом от нечисти и колдовства.
Аир – считалось, что это растение привлекает добрых духов.
Пижма – верующие считали, что это растение могло защитить от приворота.
Тимьян – он должен был помочь женщине найти суженого, вырастить ребенка и сохранить мир в семье.
Мята и мелисса – эти растения должны были отпугивать злых духов, очищать дом и защищать его от врагов.
Какие растения нельзя освящать
Во время сбора букета на троицу следует избегать таких трав, как синеголовник плоский, чертополох и ворсянка. В общем, нужно обходить стороной растения с колючками, ведь они притягивают ссоры, а также вьющиеся растения, сорняки и лопухи. Они могут навлечь беду.
Кроме того, не срывайте шиповник. Он способен привлечь тяжелый недуг.
Также нужно собирать букет в месте с хорошей энергетикой. Держитесь подальше от кладбищ и обочин дорог. Также не стоит рвать цветы рядом с храмами.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Троицу и Ивана Купала будут праздновать в один день.
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