Что такое брюква и как вырастить ее дома на огороде

Выращивание овощей в собственном огороде – это не только интересное, но и довольно выгодное и полезное занятие. Однако в мире множество растений, которые остаются недооцененными или даже неизвестными широкой публике.

Одной из таких культур является брюква. Подробнее о ней и о ее выращивании рассказал Флористикс Инфо.

Бруква – это двухлетнее корнеплодное растение, принадлежащее к роду капусы семейства крестоцветные. Она сочетает в себе лучшие черты репы и капусты, что делает ее отличным выбором для тех, кто стремится разнообразить свой рацион. На вкус она напоминает репу, но по факту гораздо питательнее нее.

Посев брюквы

Сеют семена брюквы на рассаду примерно в начале апреля. Перед этим их обеззараживают в растворе чеснока (25 г чеснока и 100 г воды) и проращивают.

Далее берут глубокие ящики, насыпают в них влажный субстрат и закладывают семена на глубину 1-1,5 см с расстоянием 2-3 см между ними, а между рядами – 6-7 см. Далее посевы накрывают пленкой и держат при температуре около 17-18 градусов.

После того, как появятся ростки, пленку можно снять и перенести ящик в помещение с температурой 6-8 градусов. Через неделю температуру увеличивают до 12-15 градусов.

Посадка в открытый грунт

В открытый грунт брюкву сажают примерно через 40-50 дней после посева, когда у сеянцев сформируется 4-5 листочков. Помните, что растение не любит пикирование, поэтому нужно соблюдать осторожность.

Почва должна быть плодородной, супесчаной, суглинистым или окультуренным торфом, влагопроницаемым, а также нейтральным, с pH в пределах 5,5-7,0.

Хорошим решением будет сажать брюкву после огурцов, томатов, бобовых, тыкв, баклажанов, дынь, патиссонов, кабачков, картофеля.

Углубление для рассады должны располагаться на расстоянии 20 см в ряду, при ширине междурядий 45-50 см. Перед посадкой хорошо полейте лунки и обмакните корни каждого растения в глиняную болтанку и обрежьте часть листочков. Закапывая рассаду, следите, чтобы ее корневая шейка не углубилась в грунт.

Через 3-4 месяца после посадки можно будет убирать урожай.

Уход за брюквой

После посадки утрамбуйте землю, обильно полейте грядки, а также первые несколько дней защищайте растения от прямых солнечных лучей. Также следует обработать сеянцы древесной золой, чтобы защитить от крестоцветной блошки. Далее уход за растением достаточно прост и предусматривает окучивание, рыхление междурядий, прополку участка и т.д.

Поливать брюкву нужно 3-5 раз за сезон с приблизительным расходом воды 10 л на метр квадратный. Это влаголюбивая культура, но она плохо переносит переувлажнение.

Подкармливать растения первый раз следует навозом после поливки участка через две недели после высадки сеянцев в открытый грунт. А второй раз – раствором комплексных минеральных удобрений после того, как начнет образовываться корнеплод.

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