Что такое квасок: значение украинского слова, которое мало кто знает

Слова украинского языка иногда удивляют своей многозначностьюи. И случаются такие ситуации, когда ты будто слышишь что-то знакомое, а в канву предложения оно не ложится никак.

Именно о таком слове решил рассказать OBOZ.UA. Это существительное "квасок". Словари указывают на три его значения. Рассмотрим все три, чтобы никогда не путаться во время употребления.

Уменшительная форма слова "квас"

Первым на ум приходит, что слово "квасок" является уменьшительной формой существительного "квас". И это действительно так. В литературном языке это значение является основным и его можно встретить чаще всего. Вот как его употребляют в литературе:

[Іван:] От би вашого кваску на похмілля (Панас Мирный);

Той [пасічник] завжди настоював на вощині квасок, приємніший за найкращі сорти портвейну (П. Автомонов).

Разновидность супа

Несколько менее употребительным, но не менее нормативным является значение, описывающее мясную или рыбную юшку, сваренную с добавлением соленых огурцов. Разновидностью такой юшки можно считать рассольник. Или некоторые типы солянки.

Жінки стали поратись, поприставляли казанки та горшки і варять борщі, локшину, квасок (Г. Квитка-Основьяненко).

Щавель

За специфический вкус в некоторых диалектах название "квасок" получил щавель. Блюда с его добавлением действительно имеют квасные нотки, которые добавляет именно это растение.

Луги, як червінцями, горіли сліпучим квітом латаття, зрідка похитувавсь червоними гордовитими голівками коров'як і мерехтів іскорками зелений квасок (М. Стельмах)

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