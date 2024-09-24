Что такое 'стожари': объяснение колоритного слова

Слово "стожари" слышал каждый, кто интересуется украинским языком и культурой. Так, например, называется песня Назария Яремчука на стихи Владимира Кудрявцева. Но знаете ли вы, что значит это красивое слово?

OBOZ.UА изучил украинские словари и готов рассказать больше. Значение у слова действительно поэтическое.

Как указывает Словарь украинского языка в 20 томах, Стожарами в украинском языке называют созвездие Плеяд. Реже слово может использоваться для обозначения других созвездий.

Происходит это название от слова "стог" и родственну слово "стожалля" – место, где ставят стоги. Такая привязка возникла из-за того, что созвездие Плеяд лучше всего видно над северным полушарием Земли именно в летние месяцы. То есть в то время, когда косят траву, складывают в стога и заготавливают таким образом сено.

Примечательно, что это не единственное исконно украинское астрономическое название. Некоторые другие созвездия в небе также имеют народные варианты. Например:

Большая медведица — Великий віз, Чумацький віз, Ківш;

Малая медведица — Малий Віз, Пасіка;

Кассиопея — Борона;

Дельфин — Криниця;

пояс Ориона — Косарі, Три плуги;

Весы – Коромисло з відрами;

Лебедь — Хрест.

Одно такое народное название даже закрепилось как официальный термин. Нашу галактику украинские астрономы называют не так, как во всем мире. Общепринятым является название Млечный путь. Греки назвали таким образом туманную полосу со многими звездами в ночном небе в честь богини Геры. Согласно мифам она попыталась покормить Геракла, когда тот был еще младенцем, но молоко разбрызгалось по небу, оставив видимый след. В Украине же по нему ориентировались чумаки, ходившие в Крым за солью. Именно поэтому и эта полоса в небе, и вся галактика на украинском языке называется Чумацький шлях.

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