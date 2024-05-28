Что такое заграва: какие синонимы у колоритного слова

Украинский язык богат поэтичными терминами, которые описывают различные явления природы. Вряд ли вы сможете использовать их в своей повседневной речи, но они сильно обогатят ваш словарный запас.

OBOZ.UA рассказывает об одном из таких слов. Сегодня поговорим о слове "заграва" – что оно означает и откуда пошло.

Значение слова

"Загравою" в укаинском языке называют отсвет яркого света в небе. Она может быть как от заката, так и от, например, сильного пожара.

"Криваво заходило сонце за хмари, обливаючи їх загравою", – писал Иван Франко. Оксана Иваненко использовала это слово так: "Край неба запалав червоною загравою. Сходило сонце". "Я пам'ятаю одну ніч. Від заграви пожеж було світло, як удень", – а это уже Иван Кочерга.

Происхождение слова

Этимологические словари объясняют возникновение слова "заграва" контаминацией двух лексем. Так слово "зарево" или "заря" соединилось со словом "грати" в значении "переливатися". Таким образом, мы не просто говорим о явлении светового отблеска, но еще и указываем на его способность менять цвета, переливаться, изменяться со временем.

Примечательно, что в украинском языке есть похоже по значению слово "жевриво". Им называют раскаленные газы, выделяемые во время горения и излучающие ослепительный свет, или просто пламя. Оно образовалось через контаминацию слов "жевріти" и "зарево".

Теперь вы можете описать процесс выделения и отражения света двумя очень красивыми и поэтическими терминами. То есть сделать свою речь более богатой и образной.

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