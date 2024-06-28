Что запрещено делать в день Петра и Павла: народные суеверия и приметы

После перехода на новjюлианский календарь Православная церковь Украины начала отмечать День апостолов Петра и Павла 29 июня. В этот праздник верующие чтят память апостолов, которые считаются главными среди всех последователей Иисуса Христа.

OBOZ.UA рассказывает о значении праздника. А также о сопровождающих его запретах.

Значение Дня Петра и Павла

Оба последователя Христа считаются ключевыми фигурами для утверждения христианства. Петр, получивший при рождении имя Симон и являвшийся рыбаком, первым признал своего учителя Мессией – спасителем мира, приход которого пророчили священные тексты.

Павел же в миру именовался Савлом. При жизни он не признавал Иисуса, а устраивал гонения на христиан, даже возглавлял их. Однако, путешествуя в Дамаск, чтобы продолжить свое дело, он услышал голос бога, который спросил мужчину, почему тот его преследует. После этого Павел ослеп и прозрел только после встречи с учеником Христа Ананием. После этого он уверовал и начал проповедовать христианство, став величайшим христианским миссионером.

Запреты праздника

Несмотря на то, что праздник Петра и Павла не принадлежит к величайшим православным торжествам, все же он считается очень важным. Поэтому его чествуют соответствующими запретами. В этот день нельзя:

тяжело работать;

заниматься домашними делами;

шить и вязать;

проводить полевые и огородные работы;

ссориться и оскорблять других людей, ругаться;

сплетничать;

проявлять скупость и отказывать в помощи.

Также не стоит на праздник назначать обряды венчания и крещения. Считается, что они не принесут счастья.

Среди народных верований тоже можно найти несколько запретов. Так не рекомендуется в этот день купаться в открытых водоемах. Особенно детям. Не следует ходить в лес – там могут ждать змеи и дикие животные. А еще считалось нужным воздержаться от употребления фруктов и овощей нового урожая – это предвещало бедную жатву и голод.

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