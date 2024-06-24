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Церковные праздники на июль: даты по новому календарю

Алина Милсент
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Церковные праздники на июль: даты по новому календарю

После перехода на новоюлианский календарь даты большинства церковных праздников сместились на 13 дней. Рождество Иоанна Крестителя, которое в народе часто называлось праздником Иоанна Купала, теперь приходится на 24 июня, а не на 7 июля.

День памяти святого князя Владимира Великого теперь следует отмечать не 28, а 15 июля. OBOZ.UA публикует календарь церковных праздников на июль-2024.

Главные церковные праздники в июле

  • 11 июля – день памяти равноапостольной Ольги, княгини Киевской;
  • 15 июля – чествование равноапостольного великого князя Владимира;
  • 20 июля – день славного пророка Илии;
  • 25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Церковный календарь на июль-2024

  • 1 июля – день чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;
  • 2 июля – возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
  • 3 июля – день памяти мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского;
  • 4 июля – Пресвятой Евхаристии; день Андрея, архиепископа Критского и преподобной Марфы;
  • 5 июля – день памяти преподобного Афанасия Атонского;
  • 6 июля – чествование памяти преподобного Сысоя Великого;
  • 7 июля – Матери Божьей Неустанной помощи; день преподобных Фомы и Акакия;
  • 8 июля – великомученика Прокопия;
  • 9 июля – чествование памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
  • 10 июля – день преподобного Антония Печерского;
  • 11 июля – чествование равноапостольной Ольги, княгини Киевской и священномученицы Евфимии;
  • 12 июля – день мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина;
  • 13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила;
  • 14 июля – Отцов шести соборов; апостола Акилы;
  • 15 июля – чествование равноапостольного великого князя Владимира;
  • 16 июля – день святого священномученика Атеногена и его учеников;
  • 17 июля – день великомученицы Марины;
  • 18 июля – день мучеников Якинта и Эмилиана;
  • 19 июля – преподобной Макрины, сестры Василия Великого; пророка Действие;
  • 20 июля – день памяти пророка Илии;
  • 21 июля – день памяти преподобных Симеона и Иоанна; пророка Иезекиила;
  • 22 июля – день равноапостольной Марии Магдалины;
  • 23 июля – мучеников Трофима, Теофила и других;
  • 24 июля – мучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины;
  • 25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;
  • 26 июля – мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
  • 27 июля – день великомученика Пантелеймона;
  • 28 июля – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
  • 29 июля – мученика Калиника;
  • 30 июля – святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
  • 31 июля – честь памяти праведного Евдокима.

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