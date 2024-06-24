Церковные праздники на июль: даты по новому календарю

После перехода на новоюлианский календарь даты большинства церковных праздников сместились на 13 дней. Рождество Иоанна Крестителя, которое в народе часто называлось праздником Иоанна Купала, теперь приходится на 24 июня, а не на 7 июля.

День памяти святого князя Владимира Великого теперь следует отмечать не 28, а 15 июля. OBOZ.UA публикует календарь церковных праздников на июль-2024.

Главные церковные праздники в июле

11 июля – день памяти равноапостольной Ольги, княгини Киевской;

15 июля – чествование равноапостольного великого князя Владимира;

20 июля – день славного пророка Илии;

25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Церковный календарь на июль-2024

1 июля – день чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;

2 июля – возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;

3 июля – день памяти мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского;

4 июля – Пресвятой Евхаристии; день Андрея, архиепископа Критского и преподобной Марфы;

5 июля – день памяти преподобного Афанасия Атонского;

6 июля – чествование памяти преподобного Сысоя Великого;

7 июля – Матери Божьей Неустанной помощи; день преподобных Фомы и Акакия;

8 июля – великомученика Прокопия;

9 июля – чествование памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

10 июля – день преподобного Антония Печерского;

11 июля – чествование равноапостольной Ольги, княгини Киевской и священномученицы Евфимии;

12 июля – день мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина;

13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила;

14 июля – Отцов шести соборов; апостола Акилы;

15 июля – чествование равноапостольного великого князя Владимира;

16 июля – день святого священномученика Атеногена и его учеников;

17 июля – день великомученицы Марины;

18 июля – день мучеников Якинта и Эмилиана;

19 июля – преподобной Макрины, сестры Василия Великого; пророка Действие;

20 июля – день памяти пророка Илии;

21 июля – день памяти преподобных Симеона и Иоанна; пророка Иезекиила;

22 июля – день равноапостольной Марии Магдалины;

23 июля – мучеников Трофима, Теофила и других;

24 июля – мучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины;

25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;

26 июля – мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;

27 июля – день великомученика Пантелеймона;

28 июля – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

29 июля – мученика Калиника;

30 июля – святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;

31 июля – честь памяти праведного Евдокима.

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