Церковные праздники на июль: даты по новому календарю
После перехода на новоюлианский календарь даты большинства церковных праздников сместились на 13 дней. Рождество Иоанна Крестителя, которое в народе часто называлось праздником Иоанна Купала, теперь приходится на 24 июня, а не на 7 июля.
День памяти святого князя Владимира Великого теперь следует отмечать не 28, а 15 июля. OBOZ.UA публикует календарь церковных праздников на июль-2024.
Главные церковные праздники в июле
- 11 июля – день памяти равноапостольной Ольги, княгини Киевской;
- 15 июля – чествование равноапостольного великого князя Владимира;
- 20 июля – день славного пророка Илии;
- 25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Церковный календарь на июль-2024
- 1 июля – день чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;
- 2 июля – возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
- 3 июля – день памяти мученика Якинта; Анатолия, патриарха Царьградского;
- 4 июля – Пресвятой Евхаристии; день Андрея, архиепископа Критского и преподобной Марфы;
- 5 июля – день памяти преподобного Афанасия Атонского;
- 6 июля – чествование памяти преподобного Сысоя Великого;
- 7 июля – Матери Божьей Неустанной помощи; день преподобных Фомы и Акакия;
- 8 июля – великомученика Прокопия;
- 9 июля – чествование памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
- 10 июля – день преподобного Антония Печерского;
- 11 июля – чествование равноапостольной Ольги, княгини Киевской и священномученицы Евфимии;
- 12 июля – день мучеников Прокла и Иллария и преподобного Михаила Малеина;
- 13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила;
- 14 июля – Отцов шести соборов; апостола Акилы;
- 15 июля – чествование равноапостольного великого князя Владимира;
- 16 июля – день святого священномученика Атеногена и его учеников;
- 17 июля – день великомученицы Марины;
- 18 июля – день мучеников Якинта и Эмилиана;
- 19 июля – преподобной Макрины, сестры Василия Великого; пророка Действие;
- 20 июля – день памяти пророка Илии;
- 21 июля – день памяти преподобных Симеона и Иоанна; пророка Иезекиила;
- 22 июля – день равноапостольной Марии Магдалины;
- 23 июля – мучеников Трофима, Теофила и других;
- 24 июля – мучеников Бориса и Глеба; великомученицы Кристины;
- 25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;
- 26 июля – мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
- 27 июля – день великомученика Пантелеймона;
- 28 июля – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
- 29 июля – мученика Калиника;
- 30 июля – святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других;
- 31 июля – честь памяти праведного Евдокима.
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