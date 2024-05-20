Чтобы дома было идеально чисто: какой минимум нужно делать каждый день

Поддерживать идеальную чистоту дома – задача не из простых. Особенно когда жизнь кипит, а свободного времени маловато.

Достичь желаемого результата поможет четкий план действий и немного дисциплины. House Digest поделился простыми советами, которые следует соблюдать каждый день, чтобы дома всегда царил порядок и уют.

Правило 2 минут

Чем больше задач вы откладываете на потом, тем больше вам придется потратить времени в будущем. Прежде чем вы осознаете, ваш список дел уже будет переполнен.

Если для выполнения определенного действия вам понадобится менее двух минут, выполните его немедленно. Это может быть мытье тарелки после ужина, вынос мусора и т.д. Сначала вам будет трудно себя заставлять, но со временем вы будете благодарны этому правилу.

Убирайте на ходу

Если вы главный повар в семье, то, скорее всего, знаете, что такое беспорядок после готовки. Чтобы не сталкиваться с этой проблемой, попробуйте убирать параллельно с другими действиями. Например, вы можете помыть ножи, пока жарится зажарка или закипает вода и т.д.

Так же можно поступать с любыми домашними делами. Просто захватите с собой грязную одежду по дороге в туалет и сразу загрузите ее в стиральную машину. Таким образом, уборка станет частью вашего ежедневного распорядка и не будет восприниматься как тяжелый полноценный процесс.

Убирайте каждый вечер по 10 минут

Полезные привычки способны кардинально изменить нашу жизнь в лучшую сторону. 10 минут – это совсем немного, но вы будете поражены, сколько дел вы успеете сделать за это время.

Если у вас уже есть устоявшийся вечерний распорядок, то добавьте к нему 10-минутную уборку, чтобы поддерживать чистоту и просыпаться в хорошем настроении каждый день.

Не бойтесь выбрасывать вещи

Большинство людей хранят гораздо больше вещей, чем им нужно. Если у вас есть вещи, которыми вы совсем не пользуетесь, они бессмысленно занимают место в доме и зря создают визуальный шум. Лучше выбросьте весь этот хлам или отдайте его на благотворительность.

В дальнейшем думайте заранее перед тем, как покупать ненужные вещи и избавляйтесь от того, что вероятно вам больше не понадобится сразу.

Ежедневное протирание поверхностей

Вам не нужно ежедневно вооружаться кучей тряпок и моющих средств, чтобы поддерживать чистоту. Вам хватит одной салфетки из микрофибры и обыкновенной воды.

Просто протирайте все поверхности влажной тканью каждый день. Это значительно повысит уровень чистоты и свежести в вашем доме.

Застилайте кровать

Если вы начнете утро с небольшой победы над собой, значительно повысите свои шансы на то, что день будет продуктивным и успешным. Также застеленная кровать делает комнату опрятной, так что вы с меньшей вероятностью бросите на нее случайные вещи и будете способствовать беспорядку.

Мойте посуду после каждого приема пищи

Если у вас есть посудомоечная машина, то после еды немедленно уберите грязную посуду туда, а если нет, то помойте вручную. Это гораздо проще, чем в конце для тратить час для того, чтобы отскребть с тарелок засохшую гречку.

Кроме того, в грязной посуде очень быстро размножаются бактерии, поэтому она может стать причиной неприятного запаха на вашей кухне.

Открывайте окна

Люди недооценивают силу свежего воздуха и его влияние на них. Откройте окна, чтобы проветрить, и вы заметите, что ваше настроение мгновенно улучшилось, а ваш дом стал более аккуратным и уютным.

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