Чтобы увеличить урожай: когда и как правильно окучивать картофель

Настал активный период для огородников – нужно успеть правильно окучить картофель и вести активную борьбу с вредителями и сорняками. Для эффективного окучивания недостаточно лишь насыпать на кусты немного земли: важно определить и время суток, когда процесс будет наиболее полезен и безопасен.

При окучении важно не повредить молодые побеги и корни – это может отрицательно сказаться на развитии растения и увеличит риск гибели куста. OBOZ.UA рассказывает, как и когда правильно окучивать картофель.

Когда начинать окучивание

Единого мнения относительно сроков начала окучивания у аграриев нет. Ориентироваться нужно, прежде всего, на высоту побегов. Первое окучивание можно начать, когда побеги выросли на 6-9 см в высоту.

Первое окучивание

Если ожидается сильное похолодание, то вполне допустимо начать окучивание уже через несколько недель после посадки. Если погода благоприятна, то полностью укрывать кусты нет необходимости, ведь это может затормозить развитие растений.

При первом окучивании, которое можно делать, когда побеги вырастут на 6-9 см в высоту, будет вполне достаточно поднять грунт буквально на несколько сантиметров. Окучивание можно осуществлять мотоблоком или вручную.

Второе окучивание

Опытные огородники советуют окучивать картофель 3-4 раза в сезон. Во второй раз это желательно сделать на этапе формирования клубней – обычно через 15-18 дней после первого окучивания.

Основное правило состоит в том, чтобы успеть до начала цветения. При втором окучивании нужно стараться, чтобы высота гребня у каждого куста была 15-17 см. Смысл в том, что клубни могут оказаться на поверхности, и тогда под воздействием солнечного света произойдет накопление в них яда соланина.

Третье и последующие окучивание

Третье окучивание можно начинать когда высота побегов картофеля достигнет 23-26 см. Не стоит засыпать большую часть растения, следует просто набрасывать на кусты немного земли, чтобы картофель начал разрастаться в ширину. Высота гребня должна быть на уровне 17-19 см. Третье окучивание будет способствовать повышению урожайности.

Какое время суток лучше для окучивания

Окучивание не следует проводить в полдень и в период активной жары. В самые жаркие часы дня растения особенно чувствительны к любым видам работ. Плюс ко всему, на кусты будет падать максимально разогретая от солнца земля, что приводит иногда к резкой потере влаги.

Лучше окучивать картофель в утренние или вечерние часы. Можно приостановить работы в 10-11 утра и продолжить вечером.

Специалисты также обращают внимание, что максимально эффективным будет окучивание после дождя – земля в это время хорошо увлажнена и после окучивания не осыпается, что и в дальнейшем сэкономит ваше время и силы.

Если все-таки выбора нет и приходится окучивать картофель в жару, следует сначала полить грядку, чтобы охладить верхний слой грунта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за растениями и поливать огород в летнюю жару.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.