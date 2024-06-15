Как ухаживать за растениями и поливать огород в летнюю жару: советы от фермеров

Летняя жара может стать настоящим испытанием для садоводов и огородников. В таких условиях правильный уход за растениями становится критически важным для сохранения урожайности.

Летом особенно важно уметь правильно поливать растения. О том, как именно это нужно делать, рассказывает OBOZ.UA.

Выбор правильного времени для полива

Лучшее время для полива – поздний вечер (после 20:00) или ночь. Ни в коем случае нельзя поливать днем, ведь влага будет быстро испаряться и может обжечь листву.

Кроме того, после заката температура воздуха ниже, что позволяет воде проникать глубже в грунт.

Если вам не удалось по какой-то причине полить растения вечером, то можно сделать это ранним утром, на рассвете.

Как поливать

Перед тем, как поливать огород, проверьте почву на глубине 3-5 см. Если она все еще влажная, то отложите полив на следующий день.

Воду следует распределять равномерно и постепенно. Если вы будете лить слишком быстро, то влага не будет успевать просачиваться вглубь, поэтому сверху образуется болото, а корни останутся сухими.

Мульчирование

В жару можно промульчировать почву с помощью сухой травы, опилок и т.д. Это не даст влаге испаряться слишком быстро.

Как ухаживать за огородом в жару

Кроме того, что нужно правильно поливать культуры, особенно нежные нужно еще и оградить от прямых солнечных лучей. Это можно сделать с помощью сетки и тепличных дуг, пляжных зонтов, укрытия из ткани.

Если растения растут в теплицах, откройте все окна и двери, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

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