Давно не актуальны и даже дики: привычки из СССР, портящие жизнь

Жизнь в СССР сложно было назвать простой – постоянный дефицит товаров, недоступность качественных услуг, токсичные отношения в обществе побуждали людей искать утешения в очень странных вещах. Это породило целый список привычек, которые до сих пор выдают травму советского прошлого и портят людям жизнь.

OBOZ.UA рассказывает о семи таких привычках. А также советует, что делать, чтобы избавиться от них как можно быстрее. Вы будете поражены, как отказ от этих мелочей улучшит ваши будни.

Привычка сохранять старье

"Коллекционирование" поломанной техники на запчасти, привычка хранить обрезки веревок, лишние гвозди и некондиционную мебель действительно могла в определенный кризисный момент спасти советского человека. Но приводила к тому, что жить приходилось с целым ворохом старья. Который при этом вызвал бессознательное ожидание каких-то бытовых проблем. Чаще всего доставалось балконам, куда сносили весь хлам. И вместо зоны отдыха у людей в квартирах возникала настоящая зона бедствия.

Попытайтесь просто выбросить все лишнее. Вынесите на свалку вещи, которыми вы не пользовались хотя бы год. Если они не понадобились вам за это время, значит, не понадобятся и в будущем. Тем более что сейчас нет дефицита всяких товаров. Лучше пусть в вашем доме будет больше места для вас, чем для старья.

Привычка накрывать все на свете

В домах советских людей все накрывали. На столах лежала несуразная пестрая клеенка, на диване – старый, протертый до дыр плед, на телевизоре или радиоприемнике – салфетка. Считалось, что они предохраняют мебель и технику от повреждений. Раздобыть подобные сокровища было крайне непросто, поэтому их усердно берегли от царапин, пыли и даже солнечного света. Некоторые покровные салфетки служили украшением нищего жилья. Поэтому жилище обычного советского гражданина выглядело как хранилище законсервированных вещей. Со временем это выродилось в такие причудливые традиции, как обертывать пульты от техники пленкой.

Если вы сохранили эту привычку, попытайтесь постепенно от нее избавиться. Начните с того, что приобретите для обеденного стола красивые раннеры (они бывают очень недорогими) и подставки под посуду. Постепенно откройте все, что стоит у вас под чехлами. И увидите, насколько в вашем доме станет уютнее.

Привычка проникаться чужим мнением

В дополнение к строгому репрессивному аппарату Советский Союз насадил своим гражданам привычку следить друг за другом, осуждать близких за все на свете и, как крайнее проявление, даже писать доносы. Этому служила практика так называемых товарищеских судов, где на предприятиях собирали коллектив, чтобы обсудить личную жизнь сотрудников. Со временем люди привыкли жить, оглядываясь на мнение соседей, коллег и т.д.

Это сформировало у советских людей тяжелую психологическую травму, избавиться от которой очень непросто. Но попробуйте начать с того, что каждый раз поймав себя на мысли: "Что подумают люди?", отвечайте себе: "Важнее, что думаю об этом я". Сверяйтесь со своими мыслями и чувствами, поступайте так, чтобы комфортно было в первую очередь вам.

Привычка носить дома старую одежду

Дефицит доступной одежды приучил советских людей использовать вещи до последнего. Сначала в них ходили на работу, когда они немного изнашивались, их оставляли для домашнего обихода, дальше они переезжали на дачу, а заканчивали свой путь в виде тряпок. С одной стороны, это достаточно экологично. С другой стороны, приучает к чрезмерной экономии на себе.

Попробуйте приобрести себе для дома комфортные футболки и брюки, пушистый халат и теплые тапочки. Вы будете поражены, насколько уютнее станете чувствовать себя в домашней обстановке. А вот от практики использовать некоторые старые вещи для каких-нибудь грязных работ можно не отказываться.

Привычка откладывать использование вещей на потом

Наверное, у ваших родителей или бабушки с дедушкой до сих пор стоит под стеклом сервиз "на потом". На вопрос, что именно подразумевается под "потом", они, как правило, ответить не в состоянии. Советских людей государство приучало жить в ожидании наступления коммунизма где-то в неопределенном будущем, а пока затягивать пояса. В психологии это называют синдромом отложенной жизни. Это состояние, которое не дает человеку испытать счастье здесь и сейчас. Словно для него еще не пришла пора, и нужно подождать того дня, когда уместно будет достать этот сервиз, надеть то красивое платье или потратить отложенные деньги на отпуск мечты.

Подумайте о том, что сейчас, в условиях войны, мы живем под постоянным риском того, что завтра для нас может не наступить. Есть ли смысл при таких условиях настолько упорно сдувать пыль с этих чашечек? Заварите себе душистый чай, разлейте его в эти чашечки и ощутите острое наслаждение от того, что то, что раньше было нельзя, вдруг стало для вас доступным и близким. Вещи делают для того, чтобы ими пользовались. А проживать жизнь нужно здесь и сейчас.

Привычка доверять приметам

Хороших новостей советскому человеку ждать не стоило – никто не делал что-либо для того, чтобы улучшить жизнь людей в СССР. Поэтому приходилось прибегать к магическому мышлению. Люди придумывали приметы, чтобы подарить себе хоть немного надежды. Их даже печатали в отрывных календарях. Такие висели в каждом доме. На самом же деле суеверия только повышали тревожность. Чтобы не вызвать несчастья (а они приходили даже без призыва), нужно было остерегаться многих вещей.

Попытайтесь опровергнуть для себя хотя бы какую-то из примет на практике. Например, примите посылку у курьера через порог или не хватайтесь за пуговицы, если увидите черного кота. И не выискивайте негатив после этого, просто обыденно занимайтесь своими текущими делами. Вот увидите, ваша жизнь не развалится. А если сосредоточитесь на поиске чего-нибудь хорошего, то станет даже лучше, даже если всего на минуту.

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