Даже без стирки: как избавиться от пятен от дезодоранта на одежде

Дезодорант – один из самых простых способов замаскировать запах пота. Однако нанесение слишком большого количества средства может привести к появлению неприглядных пятен. Когда соли алюминия в дезодоранте вступают в контакт с кожным жиром, производимым сальными железами, на одежде остаются белые или желтые пятна.

Эксперты рассказали о методах, которые идеально подходят для очистки пятен от дезодоранта. Однако их не следует использовать для таких тканей, как атлас, шерсть и шелк.

Способ 1

Возьмите чистый чулок и потрите им относительно свежее пятно. Если у вас под рукой нет капроновых чулок, используйте хлопчатобумажный носок, полотенце или поролон. Лайфхак актуален для белых пятен на черной одежде.

Способ 2

Используйте раствор перекиси водорода и пищевой соды для удаления стойких пятен. Смешайте по ½ стакана воды, пищевой соды и перекиси водорода. Замочите одежду в горячей воде и обработайте пятно. Подождите пять минут, прежде чем положить загрязненное белье в стиральную машину.

Способ 3

Смешайте 3 части пищевой соды с 1 частью воды в миске. Затем возьмите старую зубную щетку (с мягкой щетиной), окуните ее в миску и потрите следы от дезодоранта. Оставьте соду по крайней мере в час, прежде чем постирать белье в холодной воде.

Способ 4

Возьмите несколько таблеток парацетамола – от четырех до пяти должно быть достаточно – разломайте их на мелкие кусочки и измельчите в ступке. Добавьте немного воды в порошк, чтобы создать пасту, и нанесите ее на пятно. Оставьте белье на 1-3 часа, а затем постирайте. Помните, что этот метод не подходит для черной одежды.

Способ 5

Смешайте воду с дистиллированным белым уксусом в соотношении 1:1 и окуните загрязненную одежду в миску на час. Затем вооружитесь щеткой с мягкой щетиной и слегка потрите пятна от дезодоранта, чтобы удалить их.

Способ 6

Если вы ищете естественный способ избавиться от желтых пятен от дезодоранта на одежде, обратите внимание на лимонный сок. Смешайте равные части сока с водой в небольшой миске и обильно нанесите его на пятна. Лимонная кислота удалит желтые загрязнения. Обратите внимание, что лайфхак не подходит темной одежде.

Способ 7

Если у вас нет пищевой соды, вы можете использовать перекись водорода, чтобы удалить пятна от дезодоранта из светлой одежды. Возьмите емкость и налейте в нее ½ стакана перекиси водорода и 2 стакана воды. Теперь окуните загрязненную одежду на полчаса. Последним шагом будет обычная стирка и двойная полоскание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вернуть белье носкам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.