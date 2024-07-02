Как вернуть носкам белоснежный цвет: простой трюк

Белые носки – это универсальный и незаменимый элемент гардероба. Однако со временем они могут потерять свою первоначальную белизну, становясь желтыми или серыми.

Грязь, въевшаяся в белые носки, является довольно распространенной проблемой, которая может огорчать многих людей. Поэтому Express поделился методом стирки, который поможет от нее избавиться.

На белых вещах быстро появляются пятна, с которыми тяжело справиться. Это особенно касается носков, непосредственно контактирующих с полом, на который оседает пыль и грязь.

К сожалению, даже специализированные стиральные порошки с отбеливающими свойствами часто не выводят стойкие пятна, поэтому может показаться, что вернуть носкам хороший вид невозможно. Однако существует один необычный метод, который позволит вернуть их первоначальный белый цвет.

Как вернуть носкам белый цвет

Наверняка вы не раз слышали о полезных бытовых свойствах пищевой соды и уксуса. Их комбинация действительно может несколько отбелить белые вещи, но существует альтернативный природный продукт, который дает стопроцентный эффект и это кристаллическая сода.

Хотя кристаллы соды не являются отбеливающим средством, они гарантированно вернут вашим носкам белый цвет. Все, что нужно сделать, это добавить их и ложку моющего средства в горячую воду и замочить в этой смеси вещи в течение 30 минут.

Также можно наполнить большую кастрюлю водой и отварить там носки с кристаллами примерно пол часа, прежде чем отправлять в стиральную машину.

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