Даже не придется пачкать руки: простой метод для прочистки слива в раковине

Засоры сливов в ванной и на кухне происходят регулярно. И сантехники предостерегают – регулярная уборка их с помощью мощных химических средств, которые продаются в хозяйственных магазинах, может привести к коррозии и разрушению труб.

Между тем достаточно безопасное средство для прочистки можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. OBOZ.UA рассказывает о лайфхаке, который советуют даже сантехники. Для того чтобы прочистить трубы вам понадобятся:

гидротартрат калия, то есть винный камень;

пищевая сода;

поваренная соль.

Сода при использовании этого средства выделяет углекислый газ, который помогает разрушить имеющиеся засоры. Абразивность соли может помочь удалить жир и другие загрязнения, налипающие на стенках труб. Винный же камень благодаря своей кислотности удаляет остатки и дезинфицирует поверхность слива. Такая смесь может разрушать даже волосы.

Чтобы приготовить средство для прочистки засоров канализации, смешайте половину стакана соды с половиной стакана соли и двумя столовыми ложками винного камня. Все вещества должны быть сухими. Для чистки труб обычно хватает половины полученного объема. Остальное следует хранить в стеклянной банке.

Высыпьте необходимое количество смеси в трубу и залейте туда кастрюлю горячей воды – не кипятка. Вы сразу услышите характерное шипение. Оставьте смесь работать на час, после чего хорошо промойте трубу большим количеством воды. Если метод не устранит все засоры с первого раза, процедуру чистки можно повторить.

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