Какие моющие средства часто используют неправильно: вы будете удивлены

Современные чистящие средства существенно упрощают нам уборку и уход за домом. Но только если вы правильно их используете – ошибки в применении могут приводить к дополнительным проблемам.

Эксперты по уходу за домом назвали наиболее распространенные ошибки в использовании бытовой химии. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Неправильное разведение отбеливателя

Хлорный отбеливатель помогает бороться со многими проблемами – он не только обесцвечивает пятна, но и дезинфицирует поверхности и убивает грибки. Но многие им злоупотребляют, что ставит под угрозу его эффективность и безопасность. Другой распространенной ошибкой является разведение средства в горячей воде.

Чтобы сделать отбеливатель максимально эффективным и при этом безопасным для поверхностей и для вас, следует разбавлять холодной водой или водой комнатной температуры. Также обязательно следуйте инструкциям по его использованию. Не забывайте проветривать помещение, которое вы убираете средством с хлором. И всегда имейте в виду, что некоторые вещи ни в коем случае нельзя чистить отбеливателем. Такие поверхности, как дерево, детские игрушки и электронные устройства, можно легко повредить подобным уходом.

Недостаточно тщательное использование чистящих салфеток

Салфетки для уборки часто используются неправильно, особенно когда речь идет о надлежащей дезинфекции. Вы просто протираете ею поверхность один раз и двигаетесь дальше, если она кажется вам достаточно чистой. Однако такая быстрая чистка означает, что поверхность высыхает еще до того, как дезинфектор успел подействовать. Использование таких салфеток требует определенного времени контакта с поверхностью, чтобы убить микробы и бактерии. Поэтому обязательно сверяйтесь с инструкцией.

Избыток стирального порошка

Правило "чем больше, тем лучше" не действует на использование стирального порошка. Напротив, это приводит к нежелательным результатам при уходе за одеждой. Если переборщить со средством для стирки, возникнет слишком много пены. Это может ухудшить способность стиральной машины эффективно мыть и полоскать одежду. Избыток моющего средства может оставить стойкие следы на ткани и сделать текстиль жестким. Более того, рекомендованные на упаковке дозы могут быть слегка чрезмерными – производители делают так, чтобы заставить вас покупать больше. Попытайтесь класть примерно три четверти от рекомендуемой дозы средства. Вы заметите, что эффективность при этом не снижается.

Использование универсальных чистящих средств для всего

Универсальное чистящее средство продается, как своеобразная панацея, которая позаботится обо всем вашем доме. Многие убирают им действительно все – от столешниц до сантехники. Однако подобные жидкости и гели не подходят для некоторых задач. Так ими хорошо убирать физические загрязнения, такие как пятна от продуктов, смывать мелкий мусор и жировые следы. Но с дезинфекцией универсальные средства уже не справятся. А тем более с плесенью. Также они могут оставлять разводы на стекле. Да и для сантехники следует выбирать нечто более мощное, чтобы удалить остатки мыльной пены, следы извести и бактерии.

Чрезмерное использование средств для стекла

Многие люди совершают ошибку, используя слишком много чистящего средства для стекла, обливая им окна и зеркала в надежде добиться ослепительного блеска. Однако это приводит только к тому, что оставляет пятна и разводы. Поэтому перед тем, как взяться за мытье стеклянных поверхностей, прочтите инструкцию к средству – не превышайте дозировку и отдавайте предпочтение салфеткам из микрофибры для протирания поверхности, ведь они хорошо отполируют ее и не оставят по себе ворса.

Перекрестное загрязнение губками

Использовать одну губку для чистки всего в доме – огромная ошибка. Такой подход может создавать подлинную опасность. Ведь на поверхности столешницы и в унитазе живут разные бактерии, которые лучше между собой не смешивать. А губка как раз и имеет свойство собирать бактериальное загрязнение и переносить его в другое место, если вы за ней неправильно ухаживаете.

Поэтому эксперты советуют использовать разные губки для разных зон в доме и регулярно их тщательно чистить. Раз или два в неделю стирайте их в посудомоечной машине или кладите смоченные инструменты в микроволновку на одну минуту. Кроме того, важно тщательно просушивать губки между использованиями и вовремя их менять.

Использование воды для деревянных поверхностей

Вода, которую часто считают самым простым и естественным чистящим средством, может стать причиной больших проблем, если использовать ее для ухода за натуральным деревом. Избыток воды может проникнуть в поры древесины, вызывая ее набухание и, наконец, деформацию, что приведет к повреждению и дорогостоящему ремонту. Любые деревянные поверхности, включая полы, нужно мыть влажными, а не мокрыми тряпками. В любом случае не допускайте образования луж. И не забывайте о нанесении защитных средств, например, натирании растительным маслом.

Неправильное использование чистящих средств для сантехники

Гели, порошки и жидкости для уборки в ванной часто требуют определенного времени, чтобы они успели подействовать. А многие начинают тереть ими поверхности сразу после нанесения. Чтобы исправить эту ошибку, важно соблюдать инструкции по применению. Нанесите средство, равномерно его распределите и оставьте на такое время, которое рекомендует инструкция на упаковке. Только после этого производите чистку. И всегда тщательно смывайте остатки.

Чрезмерное использование полироля для мебели

Мы полагаемся на это средство, чтобы избавиться от пыли. Но его чрезмерность может нанести больше вреда, чем принести пользы. Да, возможно, большое количество полироля придаст поверхностям глянцевого блеска. Но при этом очистка будет неэффективной, а на мебели образуется липкий слой, притягивающий больше грязи и пыли. Чтобы избежать этого, приобретите микрофибровую тряпку для пыли – она лучше очистит поверхности. И наносите полироль на нее, а не на поверхность.

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