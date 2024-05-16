Даже с жителями: зачем и как в СССР передвигали дома

Советский Союз вошел в историю, как страна, реализовавшая массу гигантских, невероятно сложных, но часто бессмысленных проектов. К примеру, Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, которую строили полвека, оказалась практически ненужной.

Перенос целых домов вместе с жителями внутри был не самым невероятным из того, что делали в СССР, но иногда случалось и такое. OBOZ.UA рассказывает одну из самых показательных историй.

Почему в СССР переносили дома

В 1930-х гг. молодое государство начало интенсивно обустраивать и развивать, чтобы продемонстрировать всему миру преимущества коммунистического режима. Города быстро увеличивались в размерах и обрастали инфраструктурой. Для того чтобы прокладывать дороги, приходилось сносить целые районы, а это отнимало время и деньги, а также требовало расселения людей в новое жилье. Для ускорения процесса решили попытаться переносить дома целиком.

Впервые в Москве был осуществлен такой перенос в октябре 1935 года. Здание мешало прокладывать трамвайные пути на Садовом кольце, поэтому его просто переставили в другое место. В январе 1937 года был перенесен один из корпусов завода грампластинок. На его месте планировалось разбить аллею.

Как перенесли дом на Тверской

Одним из наиболее амбициозных проектов в Москве была реконструкция со значительным расширением улицы Тверской (тогда – Горького). Несмотря на то, что это центр города, где находились исторические здания, генплан предусматривал снос части из них.

Жители дома №24, который как раз подвергался этим планам, решили обратиться к власти с просьбой оставить его целым. Каким-то образом их письмо попало к Никите Хрущеву, который тогда был Первым секретарем Горкома ВКПб. Он согласился с аргументами людей и распорядился не сносить здание, а перенести его на новое место.

Вес объекта при этом составлял примерно 23 тысячи тонн. Инженеры настаивали, что переносить его нецелесообразно. Однако партия распорядилась все же переместить здание.

На подготовку ушло более 4 месяцев. Под домом пробили специальные дорожки, в которые вставили балки, которые должны были предотвратить его разрушение. В подвале насыпали щебень, поверх него установили рельсы.

Перенесли дом всего за одну ночь. По свидетельству очевидцев, работы проходить настолько плавно и бесшумно, что никто в доме даже не проснулся. Утром люди просто увидели, что живут в новом месте.

Все работы были закончены в 15:00 того же дня. Здание №24 получило новый адрес – теперь оно стало №6. Там оно стоит до сих пор.

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