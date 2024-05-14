Почему в СССР в тракторах ставили колеса наоборот: знают единицы

На старых советских тракторах можно заметить интересную – не производственную – особенность. Колеса у них стоят наоборот. "Модифицировали" транспорт сами трактористы, переставляя колеса диском внутрь.

Это была не единичная практика – часто в совхозах и колхозах рабочие массово разворачивали колеса тракторов. OBOZ.UA разбирался, какая от этого была польза.

Трактористы как-то заметили: если переставить колеса диском внутрь, колея получается очень широкой.

Трактор – высокая и неустойчивая машина. Предельный крен большинства моделей составляет около 40°. Однако при езде по полю трактористам рекомендуют не допускать крен больше 10-15°. Это нужно для мер безопасности – на неровностях почвы транспортное средство может даже опрокинуться.

На холмистых местностях поля обычно распахивают вдоль склона – по горизонтали, а не сверху вниз. Это необходимо, чтобы не допустить образования оврагов. В таких случаях тракторы едут со значительным креном, а чтобы увеличить стойкость, задние колеса просто переставляют местами.

Колея действительно становится шире, ведь колесный диск имеет выпуклую форму, при этом поверхность, которой он крепится к плоскости, не совпадает с диаметральной плоскостью шины, а находится сбоку от нее.

Если колеса переставить, выпуклая сторона колесных дисков будет обращена не наружу, а к трактору, поэтому колея расширяется.

Но у чрезмерно широкой колеи есть два серьезных недостатка: увеличиваются габариты трактора, поэтому он становится менее устойчивым на курсе и более рискованным.

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