Даже в русском: в каких языках есть заимствования из украинского

Мы давно привыкли к тому, что украинский язык после семи десятилетий советского порабощения сильно засорен русизмами. Но на самом деле разные языки в процессе своего естественного развития постепенно проникают друг в друга, поэтому и украинский оставил свой след в русском и еще нескольких языках.

О таких заимствованиях рассказал в своей колонке украинский языковед и переводчик Александр Стукало. Он привел примеры для трех славянских языков – русского, польского и белорусского, а также не родственных нашему румынского и венгерского.

Русский язык

Украинские заимствования у русском языковеды прослеживают еще со времен Ивана Котляревского и Николая Гоголя, то есть с XIX века. В эпоху романтизма интерес к фольклору был очень велик, поэтому их произведения пользовались популярностью. Следующим ощущается влияние Тараса Шевченко. Гоголь даже составил к свом "Вечерам на хуторе у Диканьки" словарик, куда внес следующие слова:

гарный,

хлопец,

вареники,

свитка,

рудый,

дивчина..

Также заимствованиями из украинского являются "сырники", "девчата", "борщ", "хлебороб", "бугай", "монисто", "хата". Такие слова как "прачечная", "замуровать" или "прапорщик" не назовешь украинизмами в строгом смысле слова, но их корни точно нельзя назвать русскими.

Польский язык

Влияние польского языка на украинский весьма значительно, ведь часть Украины долгое время находилась под властью Польши. Впрочем, активен был и процесс обратного проникновения лексики, который языковеды фиксируют еще с XV века. А в ту же эпоху романтизма польские авторы, пишущие произведения на украинскую тематику, добавляли им колорита, употребляя такие слова, как ataman, huba, rohatyna, wałach ("румын").

Также в польский язык из украинского попадают:

bohater,

hreczka,

kobza,

oczeret,

bajdak,

bandura,

buhaj,

czereda,

komysz,

poroh,

hajdamaka,

korowaj,

sadyba,

step,

czumak,

hopak,

kutia,

oczajdusza ("відчайдух").

Исследование словарного материала от языковеда Адама Фаловского показывает, что по разным данным в современном польском литературном языке бытует от 106 до 366 украинизмов. Согласитесь, не так уж мало.

Белорусский язык

Наибольший вклад по внедрению в белорусский язык украинизмов называют писателю Владимиру Караткевичу, расцвет творчества которого пришелся на 1960-е гг. Автор учился и преподавал в Киеве, поэтому язык и культуру Украины знал хорошо. "В его произведениях есть и "спаруда", и "піхвы" (по-белорусски правильнее "похвы"), и "повень" (литературно - "паводка", хотя в диалектах есть и "повань"). Некоторые из его украинизмов так и не прижились - скажем, "выстачаць", "краяць" или "разважацца", - указывает Стукало.

Но общая граница и многовековая общая история обогатили белорусский еще и другими украинскими словами. Так языковед Винцук Вячорка пишет, что некоторые белорусские слова под влиянием украинского языка изменили значение. Так "прыгадваць" означало "считать, иметь мнение", а приобрело такой же смысл, как и в украинском. "Прыдбаць" сначала имело значение "приобрести" в значении заполучить после длительных усилий, а теперь означает процесс покупки. "Кроме того, распространенное "марозіва" тоже считается у соседей украинизмом", – отмечает языковед.

Румынский язык

Этот язык по классификации относится к балканороманским, однако через общую границу тоже перенял несколько украинских слов. Среди них можно выделить:

barabulă (бараболя, картопля),

benchet (пир),

buhaj (бугай),

clăpăug (клаповухий),

harbuz (гарбуз),

hrișcă (гречка),

turbincă (торбинка).

А еще украинскими заимствованиями являются такие замечательные слова, как "дримба" и "ярмарка".

Венгерский язык

Еще один язык, не родственный украинскому, но через общую границу испытавший определенное влияние. Контакты между нашими народами начались еще в IX веке. С тех пор венгры обогатили свой язык по меньшей мере такими словами:

burjan,

csereda,

haluska,

kocsan,

polonina,

kocserha.

Едва ли нужно давать перевод, чтобы вы могли понять, что эти слова означают.

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