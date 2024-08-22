Действенно, но рискованно: как отчистить грязь в духовке пемзой

Когда дело доходит до чистки духовки от пригоревшего и устаревшего жира, порой кажется, что проще купить новую, чем убрать эти отложения. И часто мы прибегаем к механической очистке камеры устройства. Проще говоря, соскабливаем жир.

Эксперты советуют делать это очень осторожно, чтобы не повредить поверхность. И, как пишет издание House Digest, если у вас возникла необходимость в такой чистке, рекомендуют обратить внимание на пемзу.

Эта вулканическая порода может быть эффективным средством для удаления стойкой пригоревшей грязи с духовки, но требует осторожности в применении. К тому же ее лучше рассматривать как последний вариант, если другие методы чистки не сработали.

Как безопасно чистить духовку пемзой

Из какого бы материала ни была сделана ваша духовка, царапины не пойдут ей на пользу. Именно поэтому перед использованием в ней пемзу нужно смачивать водой. Это делает абразивную породу более мягкой и податливой. К тому же на нее не нужно давить во время работы.

Помимо духовок пемза отлично подходит для использования на многих других бытовых поверхностях. К примеру, ею можно счищать пятна извести с унитазов, а также удалять стойкую грязь с бетонных или каменных поверхностей. В любом случае кусочек материала смачивают, прежде чем применить его для уборки.

И обязательно имейте в виду, что некоторые материалы нельзя чистить пемзой. К ним относятся все поверхности, на которых легко оставить царапины. В частности, речь идет о нержавеющей стали и стекле.

Что лучше попробовать до того, как вы приступите к пемзе

Перед использованием пемзы для удаления стойкой грязи из духовки, рассмотрите возможность использования других методов очистки. К примеру, воспользуйтесь специальными готовыми средствами по уходу именно за духовками. Они эффективно растворяют все типичные загрязнения химическим способом.

Вы также можете использовать пасту из пищевой соды и уксуса. Это натуральное сочетание отлично удаляет жир. Но может потребоваться несколько циклов уборки.

Есть также несколько инструментов, которые могут отскребать грязь с меньшим риском, чем пемза. К ним относятся нейлоновые губки и щетки с мягкой щетиной. Для особо стойких пятен может быть действенным пластиковый скребок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как легко отмыть противень для духовки подручными средствами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.