День могущества Солнца: когда летнее солнцестояние 2024 и какие существуют традиции в Украине

На протяжении веков люди наблюдали за небосводом и придавали определенным особенностям в движении небесных тел особое значение. Так и появился древний праздник, знаменующий летнее солнцестояние.

Этот день символизирует вершину солнечного цикла. О его особенностях и дате читайте в материале OBOZ.UA.

Когда солнцестояние в 2024 году

Как правило, летнее солнцестояние выпадает на 21 июня, но раз в 3-4 года оно смещается на 20 число.

Так и произойдет в 2024 году, ведь Солнце пройдет через самую северную точку эклиптики ровно в 23:50:20 20 июня по киевскому времени.

Значение летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние – это день, когда солнце достигает самой высокой точки над горизонтом, даря нам самый длинный день в году. С давних времен это событие было связано с мистикой, магией и народными обрядами, которые должны были сохранить и приумножить жизненную силу природы. Кроме того, именно на естественных лунном и солнечном циклах люди испокон веков строили свои календари.

Практически во всех культурах день летнего солнцестояния был днем пика могущества Солнца. Его обожествляли и считали праздником начала лета, света, могущества и непобедимости жизни. Даже с приходом монотеистических религий значимость и значение солнцестояния сохранилась.

Традиции летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния имел особенное для наших предков значение еще во времена язычества. Тогда было немало уникальных обрядов и верований.

Впоследствии, с приходом христианства, в Украине возник праздник Ивана Купала, приуроченный к солнцестоянию. Однако сейчас он привязан к церковному празднику Иоанна Предтечи и имеет постоянную дату.

Что нужно делать в день солнцестояния

Поскольку день летнего солнцестояния считается праздничным, в течение него нужно радоваться и заниматься делами, доставляющими удовольствие. В древности люди устраивали гуляния, прыгали через костры, собирали целебные травы, плели венки и проводили специальные купальские песни и обряды.

Также вы можете загадать желания во время солнцестояния. Считается, что тогда оно обязательно сбудется.

Запреты на солнцестояние

Во время праздника не стоит ругаться, сплетничать, говорить плохое о людях. Солнцестояние должно пройти в мире, покое и согласии.

Приметы солнцестояния

Если в день солнцестояния проснуться раньше и встретить рассвет, то беды будут обходить вас в течение года;

Если ночь перед солнцестоянием ясная, то в начале осени будет большой урожай грибов;

Если с утра на траве много росы, то урожай будет обильным.

Если день будет пасмурным и с дождем, то урожай будет плохим.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда Ивана Купала в 2024 году и изменилась ли дата.

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