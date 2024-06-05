День отца 2024 года: история и традиции праздника, когда празднуют в Украине
В третье воскресенье июня Украина вместе со многими странами мира отмечает День отца. В этом году праздник, который чествует вклад мужчин в воспитание нового поколения, выпадает на 16 июня.
OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и его традициях. А также публикует несколько приятных поздравлений, которыми вы можете порадовать своего отца.
Когда и откуда взялся праздник
Появлением Дня отца мы обязаны личной инициативе американки Соноры Смарт Додд. В 1910 году она решила почтить память своего отца. Мужчина рано овдовел, но самостоятельно вырастил шестерых детей. В благодарность дочь решили посвятить ему третье воскресенье июня.
Идея понравилась людям и быстро распространилась на другие штаты. В 1966 году в США День отца был признан на официальном уровне. Президент Линдон Джонсон провозгласил его национальным праздником. Сейчас эту дату подхватили почти в 30 странах мира. В Украине праздник был введен в 2019 году.
Устоявшихся традиций празднования Дня отца не существует. Главное – это подарить своему отцу в этот день максимум внимания. Если можете, приезжайте в гости. Обязательно позвоните. Подарите что-нибудь приятное и пришлисть в мессенджер несколько теплых слов. И с этим мы вам поможем.
Поздравление с Днем отца
В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров'я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
***
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі та довгі літа.
Наш любимый и милый папа, мы поздравляем тебя с Днем отца! Желаем тебе всегда оставаться таким же сильным, истинным добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаем всегда быть счастливым и здоровым.
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Быть хорошим отцом – самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Станть примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением – это может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
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