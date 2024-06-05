День отца 2024 года: история и традиции праздника, когда празднуют в Украине

В третье воскресенье июня Украина вместе со многими странами мира отмечает День отца. В этом году праздник, который чествует вклад мужчин в воспитание нового поколения, выпадает на 16 июня.

OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и его традициях. А также публикует несколько приятных поздравлений, которыми вы можете порадовать своего отца.

Когда и откуда взялся праздник

Появлением Дня отца мы обязаны личной инициативе американки Соноры Смарт Додд. В 1910 году она решила почтить память своего отца. Мужчина рано овдовел, но самостоятельно вырастил шестерых детей. В благодарность дочь решили посвятить ему третье воскресенье июня.

Идея понравилась людям и быстро распространилась на другие штаты. В 1966 году в США День отца был признан на официальном уровне. Президент Линдон Джонсон провозгласил его национальным праздником. Сейчас эту дату подхватили почти в 30 странах мира. В Украине праздник был введен в 2019 году.

Устоявшихся традиций празднования Дня отца не существует. Главное – это подарить своему отцу в этот день максимум внимания. Если можете, приезжайте в гости. Обязательно позвоните. Подарите что-нибудь приятное и пришлисть в мессенджер несколько теплых слов. И с этим мы вам поможем.

Поздравление с Днем отца

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі та довгі літа.

Наш любимый и милый папа, мы поздравляем тебя с Днем отца! Желаем тебе всегда оставаться таким же сильным, истинным добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаем всегда быть счастливым и здоровым.

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Быть хорошим отцом – самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Станть примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением – это может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

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