День памяти и победы над нацизмом: почему изменился праздник 8 мая и как отмечают в Украине

В Украине с этого года меняется традиция празднования победы над нацистской Германией. Теперь вместо Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы 9 мая отмечается единый праздник.

Согласно новому закону, теперь торжественная дата называется День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Отмечается она синхронно со всей Европой – 8 мая. OBOZ.UA рассказывает, что изменилось и почему было принято именно такое решение.

Когда изменили дату праздника

В 2023 году Верховная Рада Украины приняла закон, отменявший памятный День примирения и государственный праздник Дня победы, установив единый государственный праздник. Случилось это в конце мая. Подпись президента Владимира Зеленского под документом появилась уже 12 июня. Поэтому празднование этого года – первое в истории.

Решение аргументировали тем, что весь мир отмечает день победы на Гитлером именно 8 мая – в день капитуляции Германии. Дата 9 мая была исключительно советской, сейчас она сохраняется в России и стала одним из символов ее военной агрессии.

После завершения военного положения 8 мая будет в Украине выходным днем, ведь у праздника статус государственного. Но сейчас это обычный рабочий день, ведь все выходные, кроме календарных, отменены.

Исторические предпосылки

Акт о капитуляции Германии во Второй мировой войне был подписан 7 мая 1945 в 2:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском городе Реймс. Адольф Гитлер к тому времени уже был мертв, поэтому с немецкой стороны документ подписал начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, генерал-полковник Альфред Йодль. Советскую сторону представлял генерал-майор Красной Армии Иван Суслопаров. На следующий день в 23:01 документ вступил в силу – все военные действия со стороны Германии прекращались полностью и безоговорочно. Война в Европе была окончена. По сути, в европейских странах праздник именно так и называют День Победы в Европе (V Day).

Однако в этой церемонии подписания не участвовал советский маршал Георгий Жуков. Поэтому Москва настояла на том, чтобы документ подписали еще раз. Повторное подписание было проведено в подконтрольном СССР берлинском пригороде Карлсхорст поздно вечером 8 мая. В столице Страны Советов к этому моменту уже наступило 9 число. Лишь после этого Сталин объявил по радио о победе над Германией. Находясь под советской оккупацией, Украина праздновала этот день в соответствии с решением Кремля.

В 2005 году президент Петр Порошенко ввел в придачу 8 мая День памяти и примирения. Праздник устанавливался в знак почтения всех жертв Второй мировой войны и признания вклада украинского народа в победу над нацизмом. Тем самым глава государства выполнил рекомендацию Генеральной Ассамблеи ООН. Осенью 2004 года, в канун 60-летия победы над Германией орган предложил отмечать 8 и/или 9 мая памятный день, отдельный от Дня победы.

Почему Украина отказалась от празднований 9 мая

В советское время празднование Дня победы меняло свое значение. Ветераны не слишком любили эту дату и воспринимали ее скорее, как повод собраться вместе и вспомнить павших собратьев.

Парады Победы в Москве проводились всего несколько раз – в июне 1945 года, 1965, 1985 и 1990 годах. До двадцатой годовщины капитуляции Германии 9 мая даже не было выходным днем.

Ежегодной эту традицию россияне сделали только в 1995 году. Тогда празднование Дня победы проходило в 50-й раз и проводилось с особым размахом – в Москву приехали гости со всего мира.

После того, как в 2000 году к власти в России пришел Владимир Путин, праздник начал приобретать новый смысл. Из дня чествования подвигу ветеранов оно приобрело агрессивные черты, получило пренебрежительное прозвище "победобесие", а вместо европейского "Никогда снова" получил народный лозунг "Можем повторить". В конце концов, День победы россияне превратили в агрессивный культ, которым, в том числе, Кремль оправдывает полномасштабное вторжение в Украину.

Изменение даты и смыслового наполнения праздничного дня произошло в Украине, чтобы отмежеваться от российского культа агрессии. В нашей стране главными принципами праздника 8 мая являются почтение памяти погибших и сохранение исторической памяти о Второй мировой войне.

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