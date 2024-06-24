День Петра и Павла перенесли: что это за праздник

Ежегодно верующие в Украине отмечают День Петра и Павла. Как и любой другой церковный праздник, он имеет глубокое духовное значение и традиции, передающиеся из поколения в поколение.

День Петра и Павла возник в память о двух великих апостолах. Детальнее о его значении читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее День Петра и Павла приходился на 12 июля, однако дата изменилась. В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь праздник теперь отмечают 13 дней раньше, а именно 29 июня.

История Дня Петра и Павла

Согласно церковным преданиям, Петр наблюдал Преображение Господне, состоявшееся на реке Фавор, а после Вознесения Спасителя он стал его последователем и проповедником христианства. За это он заплатил своей жизнью. В Риме его распяли на кресте вниз головой.

Павел же при жизни не знал Иисуса, но это не помешало ему уверовать и отчаянно распространять христианство. В конце концов, апостол Павел подтвердил истинность проповедуемого им учения мученической смертью. Но поскольку он был римлянином, ему отрубили голову, а не распяли.

Смерти обоих апостолов произошли в один день, а именно 29 июня по юлианскому календарю. Впервые верующие отметили праздник в их честь в 324 году. Тогда мощи святых были перенесены в храм в Константинополе, где и было проведено грандиозное празднование.

Традиции Дня Петра и Павла

Для наших предков День Петра и Павла был символом наступления середины лета и знаком того, что пора готовиться к осени. Его также называли "Петров день".

В Украине праздничный день, как правило, начинался с уборки, побелки домов и вывешивания полотенец. Также утром верующие шли в церковь на богослужение, а затем пекли сырные стрекозы, которые по поверью любили и сами апостолы.

Молодые девушки плели венки из полевых цветов и маков и гадали на избранников. Затем устраивались гуляния с хороводами, плясками и песнями.

Ранее OBOZ.UA публиковал даты церковных праздников на июль по новому календарю.

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