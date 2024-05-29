День великих откровений: 3 знака зодиака ожидают сдвиги в любовной жизни 29 мая

Три знака зодиака смогут не только узнать что-то новое о своем партнере, но и заглянуть внутрь себя, чтобы увидеть, готовы ли они принять судьбоносные решения. Транзит Меркурия в квадрате Луны в знак Рыб будет способствовать большим откровениям. Это время, когда вы вдруг оказываетесь в правильном месте в правильное время – и множество ситуаций просто не зависит от вашего желания или контроля, остается просто принять эти изменения.

Согласно прогнозу, на поверхность выйдет все скрытое и неожиданное. Раки, Скорпионы и Козероги окажутся на пороге нового этапа жизни.

Рак

Вы обнаружите неприятную вещь. Если вы раньше думали, что можете контролировать и каким-то образом влиять на своего партнера, то теперь поймете ошибочность этой иллюзии.

Транзит Меркурия и Луны в знак Рыб принесет серьезные разговоры. Партнер может выразить свое недовольство – никому не нравится жить под стеклянным колпаком. Это будет своего рода тревожный звонок. Если вы не отступите от своей позиции – ситуация станет угрожающей. Примите партнера как независимую самодостаточную личность, которая отлично справится и без ваших советов. Единственное, чего ему не хватает в отношениях – это доверия.

Скорпион

Вы узнаете нечто новое о своем романтическом партнере. Выдыхайте – это будет не новость об измене или расставании. Просто вы вдруг осознаете, что человек рядом с вами гораздо глубже и мудрее, чем вы считали. Это может даже вас испугать. Вы начнете задумываться, достойны ли вы быть рядом с таким идеальным человеком?

Транзит Луны в Рыбах действительно связан с вопросами взаимопонимания и взаимоуважения. 29 мая вы можете заметить, что отношения приобретают новые тонкости и нюансы. Искренние разговоры будут побуждать к началу нового этапа жизни.

Козерог

Вам быстро надоедают несерьезные интрижки – вы ищете партнера на всю жизнь. Однако угодить вам непросто: избранник должен быть умным, щедрым, заботливым и материально обеспеченным.

Во время квадрата Луны в Рыбах 29 мая вы увидите, что ваше желание сбылось. Вы можете обнаружить, что ваш партнер на протяжении многих лет учился так же, как и вы, и что он готов применять свои знания так же охотно, как и вы. Откровенные разговоры приведут к прогрессу и росту.

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