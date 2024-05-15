День вышиванки: увлекательные факты о легендарном украинском наряде

Каждый год в третий четверг мая Украина отмечает День вышиванки. Это неофициальный праздник, который чествует предмет национальной одежды – вышитую сорочку, которая приобрела новую популярность, став модным предметом одежды.

OBOZ.UA рассказывает об истории праздника. А также об интересных фактах, связанных с украинской традиционной вышивкой. Напомним заодно, что в 2024 году День вышиванки выпадает на 16 мая. Так что самое время доставать свои сороки из шкафа.

История Дня вышиванки

Крестной мамо праздника стала черновчанка Леся Воронюк. В 2006 году, когда она училась в Черновицком национальном университете, женщина предложила своим одногруппникам в выбранный день всем прийти на занятия в вышитых сорочках. Выбор пал на третий четверг мая. К флешмобу того же года присоединились и преподаватели.

Уже через год инициатива распространилась на все факультеты ЧНУ, а еще через год ее подхватили другие учебные заведения Черновцов. С 2010 года праздник распространился на другие города Украины, а с 2014 стал международным – в вышиванки в третий четверг мая нарядились украинцы в Канаде, США, Италии, Германии, Франции, Португалии, Румынии и России. Так праздник, хоть и остался неофициальным, получил статус всемирного.

Факты об украинской вышиванке

Первые следы вышитой одежды на территории Украины археологи относят к первым столетиям нашей эры. Тогда вышивка имела не только декоративный, но и защитный характер – на полотно наносили символы, которые должны были защитить человека от зла, подарить ему удачу.

Традиция вышивать одежду не прерывалась на украинских землях никогда. Таким образом украшали вещи все слои населения – от крестьян до знати.

В Национальном перечне элементов нематериального культурного наследия Украины есть три вида вышивки: техника "белым по белому" поселка Решетиловка Решетиловского района Полтавской области, борщевская народная вышивка – черная и с большой плотностью узора, а также гадяцкая – выполнена синим по белому.

Кроме крестика в Украине существует масса традиционных техник вышивки – несколько вариантов глади, мережка, различные виды декоративных швов, а также вырезание.

В северных районах Украины широко распространена двухцветная вышивка – знаменитое сочетание красного и черного цветов. А вот в западных областях традиционные орнаменты очень красочны и могут совмещать более десятка разноцветных нитей в одном узоре.

Вероятно, главным популяризатором включения вышиванки в повседневную одежду можно считать писателя Ивана Франко. Даже на купюре в 20 гривен изображен его портрет в вышиванке и пиджаке современного кроя. И сейчас стилисты рекомендуют экспериментировать, сочетая традиционную вышитую сорочку с ультрасовременными вещами.

Вышиванки являются предметом коллекционирования, в том числе музейного. Особенно ценные экземпляры могут стоить десятки тысяч долларов. Такие сорочки можно и нужно хранить как семейные реликвии и передавать по наследству.

На сегодняшний день вышивка больше не считается чисто женским делом. В Украине есть известные мастера-мужчины, создающие вышить сорочки и другие предметы быта.

Православная церковь Украины позволила любителям вышивки заниматься любимым делом даже в большие праздники. Так что, если вам нравится этот процесс, вы можете вышивать даже на Пасху или Рождество – грехом это не будет.

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