День жен-мироносиц: что можно и нельзя делать на этот праздник
Второе воскресенье после Пасхи в православной традиции посвящается женам-мироносицам. Праздник был установлен в честь женщин, посвятивших свою жизнь служению Христу, и в этом году он припадает на 19 мая.
OBOZ.UA рассказывает подробнее, откуда пошел праздник. А также о его символизме, традициях и запретах.
Кого называют женами-мироносицами
Согласно Библии, в ночь Воскресения Иисуса к его могиле пришли семь женщин, чтобы смазать его тело душистыми маслами. Это были Мария Магдалина, Иоанна, Сусанна, Мария Клеопова, Саломия, Марфа и Мария. Согласно Евангелию от Иоанна, первой к гробу подошла Мария Магдалина и она же первой увидела, что он открыт, а тела в нем нет. Тогда с женщиной заговорили ангелы, и ей явился сам Иисус. Именно Марии Магдалине Христос поручил известить апостолов о своем воскресении.
Церковь чествует жен-мироносиц за бесстрашие и самоотверженное служение. Они, не опасаясь преследований со стороны властей, рискнули прийти к могиле Иисуса, чтобы совершить над ним надлежащие погребальные ритуалы.
Традиции Дня жен-мироносиц
В православном календаре торжество является главным женским праздником. В этот день принято поздравлять матерей, жен, сестер, дочерей, бабушек, других родственниц, подруг и коллег и желать им божьего благословения.
По традиции на праздник женщины должны заказать общий молебен. Ближе к вечеру они собираются на совместное застолье, употребляют в пищу блюда из яиц и вместе веселятся. Во время застолья принято петь песни, танцевать и обмениваться подарками.
Запреты в День жен-мироносиц
Праздник принадлежит к пасхальному циклу, но не считается одним из самых больших. Однако в День жен-мироносиц действует несколько четких запретов.
- Нельзя ругаться, злословить, ссориться с близкими и родными и желать друг другу зла.
- Не стоит что-либо планировать.
- Запрещено ходить на рыбалку.
- Не следует начинать строительство, особенно на месте разрушенного дома или с его старых материалов.
- Лучше не проливать молоко – это чревато бедами.
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