Когда День отца в 2024 году: как возник праздник

Украина только что вместе со всей Европой отметила День матери, а уже пора готовиться к другому семейному празднику – Дню отца. Поскольку это неофициальный праздник, то его дата может отличаться в разных странах, но многие государства отмечают День отца в третье воскресенье июня.

Как выяснил OBOZ.UA, Украина чествует вклад мужчин в воспитание нового поколения вместе со всем цивилизованным миром. Это значит, что в 2024 году мы также будем отмечать праздник отцов 16 июня.

История праздника

Как и большинство подобных праздников, современный День отца зародился в США. В 1910 году жительница города Спокан (штат Вашингтон) Сонора Смарт Додд решила почтить память своего папы. Тот, будучи вдовцом, самостоятельно вырастил шестерых детей, дав им максимум любви и заботы. По мнению Соноры, его вклад был достоин большого уважения, поэтому она посвятила третье воскресенье июня тому, чтобы выразить благодарность своему отцу за все хорошее, что он дал ей и ее братьям и сестрам.

Частную инициативу женщины быстро подхватили люди и праздник начал распространяться на другие штаты. В 1966 году он был признан официально – президент США Линдон Джонсон объявил День отца в третье воскресенье июня национальным праздником. В настоящее время почти 30 стран мира присоединились к США. Украина ввела дату в свой официальный календарь с 2019 года. Тем не менее, в нашей стране отмечается также Всенародный День отца. Он не является официальным. Его ввела группа общественных и религиозных организаций в 2009 году. Датой праздника тогда выбрали третье воскресенье сентября. В этом году это будет 15-е число.

Традиции празднования Дня отца

Как и всякий праздник подобного рода, День отца направлен на укрепление института семьи, усиление его роли в обществе, а также на признание вклада мужчин в воспитание детей. Таким образом, отмечать его следует как на семейном, так и на государственном уровне.

Поскольку День отца в Украине празднуют не так давно, собственных традиций у него еще нет. Однако однозначно уместным этот день будет в любой доступной форме уделить внимание своему папе. Придите к нему в гости или позвоните, чтобы сказать, как вы его любите. Подарите какую-нибудь мелочь, которая поднимет ему настроение, позаботьтесь о его благополучии, как он когда-то заботился о вас.

При этом поздравлять следует не только родных отцов. Любой мужчина, внесший значительный вклад в ваше воспитание и ставший своего рода родительской фигурой в вашей жизни, заслуживает поздравления.

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