Деревянные ложки и лопатки нужно обязательно чистить раз в месяц: как это сделать

Деревянные ложки и лопаточки – очень удобный инструмент на кухне. Они не царапают даже чувствительную посуду и полностью экологичны. Однако из-за пористой структуры дерева такие предметы со временем накапливают жир и грязь из-за чего иногда даже меняют цвет.

Помыть их просто забросив в посудомоечную машину не получится. Это вредно для древесины. Вручную произвести чистку необходимой глубины тоже. Как справиться с загрязненной деревянной посудой, подсказала пользовательница TikTok @ kar.hawkinspyles.

По ее словам, для тщательной чистки деревянных ложек и лопаток вам не понадобятся специальные средства. Да и подручных тоже. Все, что нужно для метода Карли, – это достаточно большая кастрюля и чистая вода.

Вскипятите достаточное количество воды в кастрюле. Но держите ее на медленном огне, пузырьки в жидкости не должны быть слишком активными.

Положите в этот кипяток свои принадлежности рабочим концом и дайте им так покипеть 10-15 минут. За это время под действием горячей воды остаточная грязь станет вымываться из волокон древесины. "Мне противно. Теперь я буду делать так минимум раз в месяц", – подписала свой ролик блогерка.

Однако в комментариях ей указали на то, что такое кипячение может вымывать из деревянной посуды, кроме грязи, также и защитную пропитку. Поэтому после чистки кипятком рекомендуется полностью высушить ложки, а затем натереть их небольшим количеством растительного масла и оставить на время жир впитываться. Он пропитает древесину и защитит ее от воздействия влаги и других веществ.

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