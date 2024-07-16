Это большая ошибка: почему нельзя мыть горячую сковороду

Сколько раз вы высыпали из сковородки только что приготовленное блюдо и тут же еще горячей ставили ее в мойку, чтобы замочить в воде? Наверное, немало. Знаете ли вы, что на самом деле это большая ошибка ухода за посудой.

Эксперты по домашнему хозяйству утверждают, что мытье сковороды, пока она горячая, может сократить срок ее службы или даже привести к немедленному повреждению, например, к деформации. OBOZ.UA объясняет, в чем состоит проблема.

Причиной неприятностей может стать так называемый термический шок — склонность материала неравномерно сжиматься и расширяться в ответ на изменения температуры. С кухонной посудой такое может произойти, когда предмет претерпевает быстрое и значительное изменение температуры: с горячей на холодную или наоборот. К примеру, если взять раскаленную сковороду, которая может быть нагретой до 200 градусов и выше, и поместить ее под струю воды с температурой 50 градусов, перепад будет очень большим. Такое внезапное охлаждение способно привести к деформации сковороды настолько, что она не будет равномерно распределять тепло для правильного приготовления пищи.

Часто производители предупреждают, что такому воздействию нельзя подвергать сковороды с антипригарным покрытием. Но на самом деле это правило касается любой посуды, в том числе изготовленной из нержавеющей стали или чугуна. Вот как правильно мыть разные типы сковородок.

Сковороды с антипригарным покрытием

Посуда с антипригарным покрытием особенно подвержена деформации из-за термического шока, поскольку ее конструкция обычно легче, чем у сковород из нержавеющей стали или чугуна. Вот почему важно дать таким предметам охладиться до комнатной температуры, прежде чем погружать их в воду.

Далее производители рекомендуют такой посуде ручную мойку. Очищать их нужно тщательно, чтобы на поверхности не оставалось частиц продуктов. Поэтому не медлите с мытьем сковороды с антипригарным покрытием. Но при этом ни в коем случае не чистите ее с помощью жестких инструментов или абразивных средств. Отдавайте предпочтение губкам или щеткам с мягкой щетиной и жидкостям или гелям.

Чугунные сковороды

Уход после очищения – вот что важно, если вы пользуетесь чугунной сковородой, поскольку она подвержена образованию ржавчины. Прежде чем чистить посудину, дайте ему остыть настолько, чтобы вам было удобно к ней прикасаться. Но не ждите, пока она остынет полностью. За это время кусочки еды могут присохнуть к поверхности. Протрите сковороду губкой или тканью. Если вы удалили при этом все остатки пищи, мытье завершено. Дальнейшее очищение сковороды лишь ухудшит качество ее поверхности.

Однако если кусочки пищи остались прилипшими к сковороде, промойте ее теплой водой с помощью бамбуковой щетки. Затем подсушите полотенцем и погрейте на слабом огне в течение 10 минут. В результате с поверхности испарятся все оставшиеся частицы воды. Пока она горячая, натрите сковороду небольшим количеством масла или чистящего средства чугуна. Дайте посудине остыть и спрячьте ее на хранение.

Сковорода из нержавеющей стали

Очистка посуды из нержавеющей стали относительно проста. Вы можете мыть ее вручную с мылом и водой или складывать в посудомоечную машину. Главное, что следует помнить: сковороды и кастрюли из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, но не защищены от нее полностью. Поэтому постарайтесь не замачивать их надолго. Мойте такую посуду как можно быстрее и протирайте досуха после этого.

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