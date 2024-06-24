Дети будут в восторге: как вырастить киви дома из семян

Киви кажется нам ужасно экзотическим растением, которое живет только в далеких теплых краях. Но на самом деле их выращивают в Закарпатье, а при правильном подходе вы можете завести этот фрукт и на своем приусадебном участке.

У профессиональных садоводов есть несколько секретов, как выращивать киви. Да и само растение родом из Китая считается достаточно неприхотливым и легко привыкающим к новым климатическим условиям. OBOZ.UA рассказывает, как вырастить киви из семян.

Как добыть и прорастить семена киви

Конечно, вы можете приобрести семена в специализированных магазинах. А можно купить хорошо созревший плод в магазине и добыть посевной материал из него.

Разрежьте фрукт пополам и выберите мякоть ложкой. Разомните мякоть и поместите ее в мешочек из нескольких слоев марли. Далее несколько раз промойте водой – в мешочке должны остаться только семена. Подсушите их на салфетке при комнатной температуре, но в темном месте, чтобы не начали прорастать слишком рано.

Далее выложите семена на ватный диск или несколько слоев бумажных полотенец, слегка смоченных водой. Накройте их пленкой и поместите в теплое место. На ночь этот парничок следует раскрывать, а на день закрывать снова. Через пару недель должны появиться ростки. Проращивать нужно сразу несколько лиан, ведь для плодоношения вам понадобятся мужские и женские киви.

Как высаживают киви

Растение больше всего любит почву со слабой кислотностью. Ее можно изготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях перегной, песок, листовую и дерновую землю и торф. А можно приобрести готовую смесь для цветущих лиан. Самодельный грунт лучше предварительно продезинфицировать.

Семена можно проращивать на этом субстрате, разложив его в стаканчики для рассады и поместив в каждый 2-3 семечка – далее в стаканчике обустраивают парничок. А можно поместить в него уже пророщенные лианы.

Молодые растения постепенно адаптируют к внешним условиям, раскрывая парник ежедневно на более длительный период. Впоследствии они полностью окрепнут.

Как ухаживают за растением

Поливать киви нужно отстоявшейся водой комнатной температуры. Увлажнение почвы должно быть умеренным – вода у корней не должна застаиваться.

Киви не любит прямых солнечных лучей. Лозу лучше держать в месте с большим количеством рассеянного света.

Через 7 дней после появления всходов под ростки вносят комплексные минеральные удобрения. Когда молодые киви достигнут примерно 10 см в высоту, проводят пикировку в отдельные емкости. С этого момента каждую лиану лучше держать в отдельном горшке.

Как ухаживают за киви

Поскольку это растение теплолюбивое, в нашем климате оно не перезимует в условиях открытого грунта. Потому киви выращивают в теплицах или в домашних условиях. Лучше держать растение в самых тёплых и светлых помещениях. На зиму побеги снимают и заворачивают.

Киви – это лоза, ему нужно будет обеспечить опору, на которую она сможет плестись. Важно следить, чтобы земля под растением не пересыхала, но и не была переувлажненной.

Чтобы зацвести и созреть, киви нужен длинный световой день. Для этого лучше разместить у растения фитолампы.

Защищать киви нужно не только от болезней и вредителей, но и домашних животных. Лоза особенно привлекает кошек, которые могут повредить ствол. Также следует выращивать лозу отдельно от других растений, чтобы избежать ее заражения вредителями, грибками и т.д.-

Чтобы получить плоды, киви после цветения нужно опылять. Для этого пыльцу из мужских цветков переносят на женские с помощью кисточки. Или обеспечивают доступ к растению насекомых-опылителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как самостоятельно вырастить батат.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.