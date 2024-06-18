Растет не только в тропиках: как правильно посадить дома батат.

Батат – вкусная и полезная культура, которую можно вырастить даже в регионах умеренной климатической зоны. Семена на рассаду высаживают уже в конце января, а в открытую почву их можно пересаживать во второй половине мая. Батат любит яркий солнечный свет и будет идеально расти на супесчаных или суглинистых почвах с высоким содержанием азота.

С поливом следует быть осмотрительными – обильно увлажнять следует только в первый месяц после высадки на грядку. OBOZ.UA рассказывает, как вырастить вкусный и большой урожай на огороде.

Как вырастить батат

Батат обычно размножают проращиванием клубней, поскольку в наших условиях растение цветет редко и семена не образуют. Вегетационный период развития длится от 90 до 180 дней, поэтому, приобретя семена в специализированном магазине, сеять их лучше сначала на рассаду.

Перед посевом семена следует поместить в теплую воду на 24 часа и обеззаразить раствором марганцовки или медного купороса. Посадочный материал нужно обязательно просушить.

Какая почва подойдет

Батат быстро взойдет на плодородных и рыхлых почвах. Опытные огородники советуют использовать почвенную смесь из перегноя, дерновой земли и песка в равных частях.

В обычной огородной земле недостаточно питательных веществ, к тому же она может быть заражена яйцами насекомых и болезнетворными микроорганизмами. Лучше предварительно дезинфицировать субстрат методом прокаливания в духовке или в микроволновке.

Как сажать батат

Семена нужно углубить во влажный субстрат на 1,5-2 см, уплотнить и полить поверхность. Грядку можно покрыть пленкой или стеклом и держать при температуре 18-20 °C.

Когда поливать батат

Поливать рассаду нужно умеренно, но регулярно. Чрезмерная влага приведет к появлению корневой гнили. Обильное увлажнение батата требуется в первый месяц после пересадки, а во втором периоде вегетации полив следует проводить примерно 1 раз в 10 дней, в зависимости от естественных осадков.

Перед высадкой рассаду можно выносить на свежий воздух сначала на 20-30 минут, а затем постепенно увеличивать продолжительность процедуры.

Когда высаживать батат на грядку

Высаживать рассаду можно, когда температура воздуха установится на отметке 20 °C, а почва должна прогреться до 15 °C.

Лучше выбрать открытые солнечные участки. Батат не переносит сквозняков.

Чем подкормить батат

На этапе формирования клубней следует подпитать батат калийными удобрениями. Пригодится и органика: 1-2 стакана древесной золы нужно залить в 10 л воды и настаивать в течение недели, а затем произвести полив в расчете 1 л на куст.

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