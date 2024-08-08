Для каких вещей никогда нельзя использовать пароочиститель: предупреждение от профи по уборке

Пароочистители часто рекламируют как экологичный способ эффективной очистки различных поверхностей. Основное преимущество в том, что при уборке даже не придется использовать химические средства.

Однако эксперты говорят, что пара, которая выходит из конца швабры или портативного очистителя, не так уж безвредна для определенных поверхностей. Эксперты рассказали, для каких вещей никогда нельзя использовать пароочиститель.

Деликатная обивка и ткани

Хотя низкий порыв пара может творить чудеса, чтобы разгладить складки, пароочиститель следует использовать только для определенных типов обивки и тканей.

"Оказалось, что очистка паром деликатной ткани, например бархата на мягких креслах, может привести к образованию складок и изменению цвета", – отметил Дела Гомаси, генеральный директор MaidForYou.

Кашемир и даже хлопок тоже могут быть слишком чувствительны, поэтому всегда читайте этикетки перед чисткой. Цветные ткани нуждаются в тщательном внимании, потому что тепло и влага от чистки паром могут вызвать потускнение красителей, особенно если ткань не была должным образом обработана.

Деревянный пол

Влага от пара может проникать в негерметичные деревянные полы, что со временем приводит к искривлениям.

Эксперты также советуют просмотреть процедуру использования пароочистителя для герметических деревянных полов.

"Лучше использовать паровую швабру с температурной настройкой", – отметил Гомаси.

Окрашенные стены

Пара является надежным способом повредить краску. Особенно если речь идет о краске на основе латекса. Использование пароочистителя может полностью испортить стены.

Электроника и техника

Надеемся, вы уже знаете, что проводные приборы нужно держать подальше от влаги. Не используйте пароочиститель и для любых беспроводных устройств, даже если ваш телефон или клавиатура нуждаются в глубокой очистке.

Красочные ковры

Да, чистка паром обычно является хорошим способом очистки ковров. Но следует избегать использования пароочистителя на красочных поверхностях.

"Пароочиститель привел к тому, что желтая краска из ковра попала на белые участки, когда мы нанесли нагретый паровой раствор. Исправить ситуацию не удалось, и это был дорогостоящий урок", – поделилась опытом Тейлор Райли, основатель Impact Cleaning Professionals.

Проведите тест на небольшом участке, чтобы убедиться, что краситель не расплывается и не тускнеет под воздействием тепла и влаги. Кроме того, используйте самые низкие настройки пара и нагрева и держите пароочиститель в движении во избежание концентрации тепла в одной точке.

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