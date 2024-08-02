Как отчистить грязное стекло без химии: народные средства

Грязные стекла могут испортить впечатление от красивого интерьера или пейзажа. Поэтому для сохранения уюта их приходится регулярно мыть.

Многие привыкли использовать химические чистящие средства, но они могут быть вредными для здоровья и окружающей среды. К счастью, House Digest рассказал о бюджетных и эффективных альтернативах.

В настоящее время все больше людей обращают внимание на экологичность и безопасность бытовых средств. Многие химикаты содержат агрессивные вещества, которые могут вызывать аллергии, раздражение кожи и дыхательных путей. Кроме того, они загрязняют окружающую среду и наносят ущерб природным водным ресурсам.

Поэтому следует переходить на натуральные альтернативы. Они не только безопаснее, но и значительно дешевле, чем их коммерческие конкуренты.

Кукурузный крахмал

Кукурузный крахмал – это один из ингредиентов, который можно использовать в самодельном чистящем стекле. Он впитывает жидкость, а также яляется мягко абразивным.

Сначала смешайте 1 столовую ложку кукурузного крахмала с одной четвертой стакана белого уксуса и 4 стаканами теплой воды. Затем налейте свое только что созданное натуральное чистящее средство в бутылку с распылителем, чтобы его было удобно наносить.

Белый уксус

Белый уксус является еще одним ингредиентом, который можно использовать во многих бытовых делах благодаря его кислотной природе.

Чтобы сделать из него раствор для мытья окон и других стеклянных поверхностей, смешайте 3 столовых ложки белого уксуса с 4 стаканами теплой воды в бутылке с распылителем.

Спирт

Спирт может быть особенно эффективен против жира и устойчивой грязи, появившихся на окнах или, например, стеклянных плитах. Его преимуществом является то, что он быстро испаряется и не оставляет разводов.

Для того чтобы создать эффективное моющее средство, смешайте четверть стакана спирта с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала, четвертью стакана уксуса и 2 стаканами теплой воды. перед использованием хорошо встряхните бутылку со смесью, чтобы кукурузный крахмал не осел на дно.

Жидкое моющее средство

Если с наружной стороны дома ваши окна очень грязные, то лучше всего использовать для их чистки жидкое моющее средство. Просто смешайте 1 столовую ложку с 4 стаканами воды и приступайте к делу.

Перекись водорода

Перекись водорода – отличное средство для очистки окон снаружи и внутри. Этот ингредиент аптечки не так кисл, как уксус, но все равно может справиться даже с довольно устойчивыми пятнами. В отличие от других ингредиентов, перекись можно не смешивать с водой перед использованием.

Лимонный сок

Как и уксус, лимонный сок является еще одним кислым ингредиентом, часто используемым для разнообразных бытовых целей. Благодаря своей кислотности он является мощным очищающим средством, которое может разрушить различные минералы, грязь и ржавчину.

Чтобы очистить с помощью него стеклянные поверхности, смешайте 4 стакана воды с 1 столовой ложкой лимонного сока.

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