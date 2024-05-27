'Добрий день' или 'доброго дня': ответ на популярный вопрос

Как вы здороваетесь на украинском языке? Скорее всего, вам в голову пришла одна из этих формулировок – добрий день или доброго дня. Но почему существуют две формулировки и не является ли одна из них ошибочной?

Ответ на эти вопросы в своем блоге дал языковед, кандидат филологических наук Александр Скопненко. Он изучил словари и справочники и пришел к выводу, что форма "добрий день" более древняя. В частности, она успела породить восклицание добрый день!

Скопненко указывает, что в русско-украинском словаре под ред. Агатангела Крымского и Сергея Ефремова (1924-1933) можно найти такой пример из народного словоупотребления: "Яка пишна молодиця: і добри́день не каже!". При этом языковед отмечает, что авторы этого словаря очень внимательно относились именно к тому, как используют слова и конструкции носители языка, то есть к узусу. Следовательно, он содержит не просто мнение ученых, а опирается на традицию живой речи.

Примечательно, что русскую фразу "желать доброго дня" словарь Крымского и Ефремова советует переводить на украинский язык так:

на день до́брий (на добри́день) дава́ти;

на добри́день поклони́тися.

А русское "добрый день" переводит именно как "добри́день". В качестве примера приводится фраза: "На добри́день вам!"

Примечательно, что в народном языке не придавали значения тому, в какое время суток здоровались такой формулировкой. Ее могли использовать и утром, и вечером – она оставалась одинаково уместной. Привычку говорить "до́брого ра́нку; добри́вечір; добра́ніч; на добра́ніч" авторы словаря называют признаком языка интеллигентов.

Формулировка "добрий день" успела войти и в фольклор, что свидетельствует о ее необычайной давности. Так бытует поговорка: "Який "добридень", таке й "доброго здоров'я". Она кроме самого приветствия фиксирует также и традиционный на него ответ – пожелание доброго здоровья. При этом Скопненко объясняет, что сама поговорка означает, что отношение к человеку является следствием его предшествующего поведения.

Что касается формулировки "доброго дня", то языковед указывает, что она возникла в украинском языке под влиянием русского. И не просто возникла, но и в последние десятилетия начала активно конкурировать с более типичным "добрий день". А в последние 5-10 лет появилась также формулировка "гарного дня". Ее Скопненко связывает уже с влиянием английского. "Другой пример своеобразной деградации приветствий – это ответ добрий! на услышанное добрий день!", – указывает языковед.

То есть, на сегодня более свойственным украинскому языку можно считать формулировку "добрий день". Хотя под влиянием узуса вскоре может стать нормой и вариант "доброго дня". Однако, каким бы вариантом вы ни использовались, вежливость и привычка здороваться и отвечать на приветствия остаются главными.

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