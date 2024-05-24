Суржик или диалект? Откуда в украинском языке взялось популярное 'шо'

Украинцы по всему миру идентифицируют друг друга благодаря характерному слову "шо". Несмотря на то, что оно не является литературным, его можно услышать из уст каждого носителя.

В украинском языке существует множество диалектов и говоров, поэтому возникает вопрос, не является ли слово "шо" частью суржика или особенностью определенного региона. На него ответил кандидат филологических наук Александр Скопненко.

Украинское слово "шо" действительно уникально, ведь оно одновременно является и вопросом, и возгласом, и относительным местоимением, и соединением. Кроме того, столько эмоциональной окраски, сколько у этих двух букв не имеет, наверное, ни один термин в мире.

До сих пор точно неизвестно, как и почему именно появилось это слово. Однако языковеды рассматривают его как элемент общенационального разговорного языка.

Слово "шо" нельзя считать диалектизмом, поскольку оно присуще многим языковым средам, поэтому оно скорее является наддиалектной формой.

Суржиком оно тоже не является. "Шо" появилось за долго до того, как русский язык начал всесторонне влиять на украинский.

Следует заметить, что в современном украинском литературном языке закреплено только слово "що". Некоторые языковеды предлагали считать "шо" разговорным вариантом литературной формы, но эта идея не нашла поддержки. Однако большинство исследователей соглашаются, что слово "шо" возникло фонетическим путем.

Языковед Александр Потебня считает, что звучащее слова "що" как "шчо" появилось в результате замены "ч" на "ш" в древнеукраинском слове "чьто". То есть произошли следующие преобразования: чьто > што > ш'ш'о > шчо. А потом "шчо" упростилось и превратилось в "шо".

Несмотря на происхождение слова "шо", его значение и т.п., можно с уверенностью сказать, что оно, безусловно, является древним языковым элементом, укоренившимся еще в праславянском языке. Поэтому не следует ограничивать его использование. Лучше гордитесь, развивайте и сохраняйте свое языковое наследие.

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