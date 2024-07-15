Дома будет идеально чисто: что нужно убирать ежедневно, еженедельно и ежемесячно
Составление списков работ до их начала упрощает выполнение любых задач. И уборка здесь не исключение.
Эксперты говорят, если у вас есть готовый план, вы не будете отвлекаться, а также легко разделите работы между членами семьи, а значит уберете быстрее. Издание Better Homes and Gardens подготовило план с учетом работ в различных помещениях и необходимой периодичностью.
Домашние дела по комнатам
Но перед тем, как перейти непосредственно к списку, посмотрите на типы работ, которые могут потребоваться в разных типах помещений. Выберите из них те, которые вам нужны. Это поможет вычеркнуть все лишнее уже на старте.
Ванна
Ванная комната – это пространство, которое обязательно требует ежедневного, еженедельного и ежемесячного внимания. Такие места, как раковина, смеситель, зеркало, столешницы и унитаз, следует протирать каждый день. Ванну и душ следует мыть каждую неделю. Чтобы сохранить стеклянную душевую кабину в безупречном состоянии, протирайте ее скребком после каждого принятия душа или хотя бы раз в день. Кроме того, не забывайте каждый день выносить мусор из ванной.
Спальня
Поддержка чистоты и порядка в спальнях – залог гигиены и здорового сна. Застилая кровати, убирая одежду и ежедневно наводя порядок, вы сможете гарантировать себе чистое, незапыленное пространство и опрятный вид помещений. Еженедельная уборка пылесосом и мытье полов в сочетании с ежемесячным наведением порядка в шкафу и ящиках является ключом к тому, чтобы спальни оставались максимально уютными.
Кухня
Это помещение используется в доме едва ли не интенсивнее всего. Чтобы поддерживать порядок в нем, планируйте каждый день мыть всю посуду, загружать и разгружать посудомоечную машину, убирать со стола и выносить мусор. Столешницы следует протирать после каждого использования. Еженедельные задания могут включать короткую уборку холодильника или кладовки, покупку продуктов и составление плана питания, а также замену кухонных полотенец.
Стирка
Ключ к успешному выполнению работы по стирке – это регулярность. Не давайте корзине с грязным бельем перегружаться. Стирайте вещи, как только увидите, что их хватает на полноценную стирку. Выделите один день в неделю, чтобы постирать все постельное белье и полотенца, а еще один день – для глажки.
Гостиная
Если в вашей гостиной собирается вся семья, вам не следует пренебрегать ежедневным вниманием к ней. От уборки столов, взбивания подушек и уборки пылесосом до еженедельной уборки пыли и ухода за мебелью. В зависимости от того, как вы используете свое пространство, список регулярных обязанностей будет отличаться.
Шкафы
Не забывайте регулярно наводить порядок в шкафах. Беспорядок в них накапливается, как снежный шар. Те шкафы и ящики, которые используются чаще всего, осматривайте каждый день. Остальные пересматривайте хотя бы раз в неделю.
Список повседневных дел
Вы можете увидеть преимущества списка дел с первого дня, когда вы начнете им пользоваться. Он поможет вам взять домашний хаос под контроль. Не говоря уже о том, что вы избавитесь от постоянного ощущения подавленности из-за беспорядка. Вот что нужно делать в ежедневном режиме в разных комнатах.
Ванные комнаты
- протрите столешницу и раковину;
- вынесите мусор;
- при необходимости замените туалетную бумагу и другие гигиенические материалы.
Спальни
- заправьте кровати;
- соберите одежду, обувь и другие предметы.
Кухня
- протрите столешницы и раковину;
- загрузите/разгрузите посудомоечную машину;
- подметите пол.
Гостиная
- соберите разбросанные вещи;
- взбейте подушки;
- сложите пледы;
- протрите журнальные столики.
Общие пространства
- пылесосьте наиболее проходимые места;
- собирайте вещи с открытых поверхностей;
- проверяйте почтовый ящик.
Список дел на неделю
В еженедельных делах приятно, что их не обязательно выполнять все в один день. Разделите неделю между разными делами. К примеру, в субботу убирайте кухню, а в воскресенье – ванны и спальни, в понедельник закупайте продукты. Составляйте график так, чтобы он был удобен вам.
Ванные комнаты
- помойте всю сантехнику, очистите столешницы, пол, зеркала;
- заправьте мыло в дозаторы;
- замените полотенца.
Спальни
- постирайте постельное белье;
- соберите все скопившиеся предметы на тумбочках и комодах.
Кухня
- составьте план питания на неделю;
- закупите продукты;
- быстро уберите в холодильнике и кладовой;
- замените кухонные полотенца.
Стирка
- постирайте постельное белье;
- поменяйте и постирайте декоративные наволочки и одеяла
- помойте лежанки домашних животных
Разное
- вытрите пыль;
- пропылососьте все полы;
- сделайте влажную уборку.
Список ежемесячных дел
Эти задачи могут занять немного больше времени, чем ежедневные и еженедельные дела. Поэтому их нужно планировать так, чтобы они были распределены на весь месяц более или менее равномерно.
Спальни
- организуйте шкафы
Кухня
- тщательно очистите холодильник и кладовую;
- очистите духовку и микроволновку.
Гостиная
- пропылососье диваны и кресла.
Разное по дому
- очистите от пыли жалюзи и постирайте шторы;
- протрите стены и плинтусы;
- Вымойте зеркала и стеклянные поверхности в интерьере.
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