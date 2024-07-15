Дома будет идеально чисто: что нужно убирать ежедневно, еженедельно и ежемесячно

Составление списков работ до их начала упрощает выполнение любых задач. И уборка здесь не исключение.

Эксперты говорят, если у вас есть готовый план, вы не будете отвлекаться, а также легко разделите работы между членами семьи, а значит уберете быстрее. Издание Better Homes and Gardens подготовило план с учетом работ в различных помещениях и необходимой периодичностью.

Домашние дела по комнатам

Но перед тем, как перейти непосредственно к списку, посмотрите на типы работ, которые могут потребоваться в разных типах помещений. Выберите из них те, которые вам нужны. Это поможет вычеркнуть все лишнее уже на старте.

Ванна

Ванная комната – это пространство, которое обязательно требует ежедневного, еженедельного и ежемесячного внимания. Такие места, как раковина, смеситель, зеркало, столешницы и унитаз, следует протирать каждый день. Ванну и душ следует мыть каждую неделю. Чтобы сохранить стеклянную душевую кабину в безупречном состоянии, протирайте ее скребком после каждого принятия душа или хотя бы раз в день. Кроме того, не забывайте каждый день выносить мусор из ванной.

Спальня

Поддержка чистоты и порядка в спальнях – залог гигиены и здорового сна. Застилая кровати, убирая одежду и ежедневно наводя порядок, вы сможете гарантировать себе чистое, незапыленное пространство и опрятный вид помещений. Еженедельная уборка пылесосом и мытье полов в сочетании с ежемесячным наведением порядка в шкафу и ящиках является ключом к тому, чтобы спальни оставались максимально уютными.

Кухня

Это помещение используется в доме едва ли не интенсивнее всего. Чтобы поддерживать порядок в нем, планируйте каждый день мыть всю посуду, загружать и разгружать посудомоечную машину, убирать со стола и выносить мусор. Столешницы следует протирать после каждого использования. Еженедельные задания могут включать короткую уборку холодильника или кладовки, покупку продуктов и составление плана питания, а также замену кухонных полотенец.

Стирка

Ключ к успешному выполнению работы по стирке – это регулярность. Не давайте корзине с грязным бельем перегружаться. Стирайте вещи, как только увидите, что их хватает на полноценную стирку. Выделите один день в неделю, чтобы постирать все постельное белье и полотенца, а еще один день – для глажки.

Гостиная

Если в вашей гостиной собирается вся семья, вам не следует пренебрегать ежедневным вниманием к ней. От уборки столов, взбивания подушек и уборки пылесосом до еженедельной уборки пыли и ухода за мебелью. В зависимости от того, как вы используете свое пространство, список регулярных обязанностей будет отличаться.

Шкафы

Не забывайте регулярно наводить порядок в шкафах. Беспорядок в них накапливается, как снежный шар. Те шкафы и ящики, которые используются чаще всего, осматривайте каждый день. Остальные пересматривайте хотя бы раз в неделю.

Список повседневных дел

Вы можете увидеть преимущества списка дел с первого дня, когда вы начнете им пользоваться. Он поможет вам взять домашний хаос под контроль. Не говоря уже о том, что вы избавитесь от постоянного ощущения подавленности из-за беспорядка. Вот что нужно делать в ежедневном режиме в разных комнатах.

Ванные комнаты

протрите столешницу и раковину;

вынесите мусор;

при необходимости замените туалетную бумагу и другие гигиенические материалы.

Спальни

заправьте кровати;

соберите одежду, обувь и другие предметы.

Кухня

протрите столешницы и раковину;

загрузите/разгрузите посудомоечную машину;

подметите пол.

Гостиная

соберите разбросанные вещи;

взбейте подушки;

сложите пледы;

протрите журнальные столики.

Общие пространства

пылесосьте наиболее проходимые места;

собирайте вещи с открытых поверхностей;

проверяйте почтовый ящик.

Список дел на неделю

В еженедельных делах приятно, что их не обязательно выполнять все в один день. Разделите неделю между разными делами. К примеру, в субботу убирайте кухню, а в воскресенье – ванны и спальни, в понедельник закупайте продукты. Составляйте график так, чтобы он был удобен вам.

Ванные комнаты

помойте всю сантехнику, очистите столешницы, пол, зеркала;

заправьте мыло в дозаторы;

замените полотенца.

Спальни

постирайте постельное белье;

соберите все скопившиеся предметы на тумбочках и комодах.

Кухня

составьте план питания на неделю;

закупите продукты;

быстро уберите в холодильнике и кладовой;

замените кухонные полотенца.

Стирка

постирайте постельное белье;

поменяйте и постирайте декоративные наволочки и одеяла

помойте лежанки домашних животных

Разное

вытрите пыль;

пропылососьте все полы;

сделайте влажную уборку.

Список ежемесячных дел

Эти задачи могут занять немного больше времени, чем ежедневные и еженедельные дела. Поэтому их нужно планировать так, чтобы они были распределены на весь месяц более или менее равномерно.

Спальни

организуйте шкафы

Кухня

тщательно очистите холодильник и кладовую;

очистите духовку и микроволновку.

Гостиная

пропылососье диваны и кресла.

Разное по дому

очистите от пыли жалюзи и постирайте шторы;

протрите стены и плинтусы;

Вымойте зеркала и стеклянные поверхности в интерьере.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от плесени в доме, чтобы она не вернулась.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.