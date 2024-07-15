'Дорожній' или 'дорожний': как правильно говорить по-украински

Язык является одним из важнейших составляющих нашей культурной идентичности, средством выражения мнений, чувств и коммуникации. Поэтому в современных условиях знание и правильное использование родного украинского становится еще более важным.

К сожалению, из-за влияния разных культур, в частности русской, многие украинцы совершают ошибки во время речи и письма. Correctarium рассказал об одной из самых распространенных из них.

Язык – это не только средство общения, но и зеркало национального сознания, культурного наследия и истории народа. Он формируется на протяжении веков, влияя на все аспекты жизни общества, поэтому в период глобализации и смешения культур важно сохранять его чистоту и подлинность.

Нередко возникают ситуации, когда даже носители языка начинают сомневаться в правильности тех или иных словоупотреблений и это нормально. Главное проверять правильность произношения и написания тех или иных слов и стараться избегать ошибок.

Грамотность и отсутствие речевых неточностей свидетельствуют о высоком уровне развития человека, поэтому так важно читать на родном языке и знать основные грамматические правила.

"Дорожній" или "дорожний"

У большого количества украинцев возникает вопрос, как правильно, "дорожній" или "дорожний". К счастью, ответ на него достаточно однозначен.

В современном украинском литературном языке слова "дорожний", "дорожна", "дорожне" считают ненормативными. Ввиду этого нужно употреблять прилагательные с основой на мягкий согласный: "дорожній", "дорожня", "дорожнє".

Примеры

Дорожній рух;

Дорожня сумка;

Дорожнє депо.

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